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14 Mayıs 2020, Perşembe
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'a büyük onur

Uğurcan Çakır'a büyük onur

'un genç kalecisi 'la ilgili birçok Avrupa kulübü devreye girmişti. dergisi de milli kaleciyi döneminin 100 gözde futbolcusu arasında gösterdi.

Dünyaca ünlü dergisi mayıs ayı sayısında döneminin 100 gözde futbolcusunu belirledi.

Listede 'un başarılı file bekçisi da yer aldı. Listede Brezilyalı Neymar başta olmak üzere birçok süper yıldız bulunuyor.

2 kez A forması giyen 24 yaşındaki Uğurcan için " ekiplerinden 'un yanı sıra Avrupa kulüplerinin de radarında" ifadesi kullanıldı. Uğurcan'ın Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 14.5.2020
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