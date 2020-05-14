Uğurcan Çakır'a büyük onur
Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'la ilgili birçok Avrupa kulübü devreye girmişti. World Soccer dergisi de milli kaleciyi transfer döneminin 100 gözde futbolcusu arasında gösterdi.
Dünyaca ünlü World Soccer dergisi mayıs ayı sayısında transfer döneminin 100 gözde futbolcusunu belirledi.
Listede Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır da yer aldı. Listede Brezilyalı Neymar başta olmak üzere birçok süper yıldız bulunuyor.
2 kez A Milli Takım forması giyen 24 yaşındaki Uğurcan için "İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yanı sıra Avrupa kulüplerinin de radarında" ifadesi kullanıldı. Uğurcan'ın Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 14.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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