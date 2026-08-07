Galatasaray'da Can Uzun gelişmesi! Yeni teklif...
Galatasaray yönetimi, orta saha transferinde listesinin ilk sıralarında bulunan Can Uzun için vites yükseltti. Sarı-kırmızılıların Eintracht Frankfurt’a yaptığı teklifi güncellemesinin ardından pazarlıklarda fark önemli ölçüde azaldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
G.Saray'ın son yaptığı 30+5 milyon euro'luk teklif geri çevrilirken, yönetim bir kez daha Alman ekibinin kapısını çaldı.
Çıkabileceği en üst seviyeye çıkan yönetim, toplamda 40 milyon euro önerdi. İlk aşamada 35 milyon euro ödemeyi öneren yönetim, 5 milyon da basit bonus teklif etti.
Alman ekibinin 40 milyon euro'luk teklife vereceği yanıt merakla beklenirken gerekirse sonraki satıştan payın da eklenmesi bekleniyor.
20 yaşındaki milli futbolcu ise çocukluk aşkı G.Saray'ın formasını giymek için geri sayıma geçmiş durumda.
FRANKFURT'A BASKI YAPIYOR
Daha önce teknik direktör Okan Buruk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ve parçalı formayı giymek için olumlu yanıt veren Can da Frankfurt'a anlaşma için baskı kuruyor.
FARK AZALDI
İki takım arasındaki bonservis pazarlığında sona geliniyor. Fark 5 milyon euro seviyelerine düştü. Sarı-kırmızılılar 40 milyon euro'nun üzerine çıkmak istemiyor.
Takıma 23 yaş altı forvet ve stoper transferi de gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar, Can konusunda orta yolu bulmaya çalışıyor.
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