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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Can Uzun gelişmesi! Yeni teklif...

Galatasaray'da Can Uzun gelişmesi! Yeni teklif...

Galatasaray yönetimi, orta saha transferinde listesinin ilk sıralarında bulunan Can Uzun için vites yükseltti. Sarı-kırmızılıların Eintracht Frankfurt’a yaptığı teklifi güncellemesinin ardından pazarlıklarda fark önemli ölçüde azaldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
Galatasaray'da Can Uzun gelişmesi! Yeni teklif...

Galatasaray transfer çalışmalarında belli isimler üzerinde yoğunlaşmış durumda.

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Galatasaray'da Can Uzun gelişmesi! Yeni teklif...

Geçen sezon yaz ayını Victor Osimhen ile geçiren sarı- kırmızılılar bu kez de Can Uzun için tıpkı soyadı gibi uzun bir süreçten geçiyor.

Galatasaray'da Can Uzun gelişmesi! Yeni teklif...

Alman ekibinin kapıyı 60 milyon euro'dan açtığı görüşmeler 50 milyonun altına kadar indi.

Galatasaray'da Can Uzun gelişmesi! Yeni teklif...

G.Saray'ın son yaptığı 30+5 milyon euro'luk teklif geri çevrilirken, yönetim bir kez daha Alman ekibinin kapısını çaldı.

Galatasaray'da Can Uzun gelişmesi! Yeni teklif...

Çıkabileceği en üst seviyeye çıkan yönetim, toplamda 40 milyon euro önerdi. İlk aşamada 35 milyon euro ödemeyi öneren yönetim, 5 milyon da basit bonus teklif etti.

Galatasaray'da Can Uzun gelişmesi! Yeni teklif...

Alman ekibinin 40 milyon euro'luk teklife vereceği yanıt merakla beklenirken gerekirse sonraki satıştan payın da eklenmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Can Uzun gelişmesi! Yeni teklif...

20 yaşındaki milli futbolcu ise çocukluk aşkı G.Saray'ın formasını giymek için geri sayıma geçmiş durumda.

Galatasaray'da Can Uzun gelişmesi! Yeni teklif...

FRANKFURT'A BASKI YAPIYOR

Daha önce teknik direktör Okan Buruk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ve parçalı formayı giymek için olumlu yanıt veren Can da Frankfurt'a anlaşma için baskı kuruyor.

Galatasaray'da Can Uzun gelişmesi! Yeni teklif...

FARK AZALDI

İki takım arasındaki bonservis pazarlığında sona geliniyor. Fark 5 milyon euro seviyelerine düştü. Sarı-kırmızılılar 40 milyon euro'nun üzerine çıkmak istemiyor.

Galatasaray'da Can Uzun gelişmesi! Yeni teklif...

Takıma 23 yaş altı forvet ve stoper transferi de gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar, Can konusunda orta yolu bulmaya çalışıyor.

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