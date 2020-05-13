Eddie Newton'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Eddie Newton'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi

Sezon başında yaptığı nokta transferlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Trabzonspor, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon için de iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililere yeni yıldız Eddie Newton'dan... Bordo-mavililer, Sörloth'un olası transferi nedeniyle Chelsea'nin yıldızını transfer listesine aldı. İşte o isim... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
13 Mayıs 2020 Çarşamba 19:27 Güncelleme: 13.05.2020 19:48
Eddie Newton'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.

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Eddie Newton'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi

Gelecek sezon tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde sahne almak isteyen bordo-mavililer lige verilen arada transfer çalışmalarına da hız verdi.

Eddie Newton'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi

Devre arasında birçok ismi kadrosuna katan Trabzonspor, gelecek sezonda da kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirmeyi planlıyor.

Eddie Newton'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi

Sörloth'a gelecek tekliflere göre takımdan gitme ihtimali bulunurken, Fırtına da bu mevki için arayışlarını sıklaştırdı.

Eddie Newton'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi

Trabzonspor'da son olarak gündeme ise Chelsea'nin yıldızı geldi. İşte detaylar...

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