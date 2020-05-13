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Eddie Newton'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi

Sezon başında yaptığı nokta transferlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Trabzonspor, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon için de iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililere yeni yıldız Eddie Newton'dan... Bordo-mavililer, Sörloth'un olası transferi nedeniyle Chelsea'nin yıldızını transfer listesine aldı. İşte o isim... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

13 Mayıs 2020 Çarşamba 19:27 Güncelleme: 13.05.2020 19:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





