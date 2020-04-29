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29 Nisan 2020, Çarşamba
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’e forma jesti

Görkem’e forma jesti

Belediyesi salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 8 yaşındaki için sürpriz bir organizasyon yaptı.

Belediyesi salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 8 yaşındaki için sürpriz bir organizasyon yaptı. Yeşilmahalle'de ikamet eden ve 8 yaşına giren taraftarı Görkem için, Zabıta ekiplerine talimat veren Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Görkem'e doğum günü pastası ve Trabzonspor forması hediye etti.
  1. 29.4.2020
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