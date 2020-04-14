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14 Nisan 2020, Salı
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'dan flaş itirafı! Teklif...

Jose Sosa'dan flaş Fenerbahçe itirafı! Teklif...

'un kaptanı , karantina günlerinde ülkesinden gazetesine konuştu. Sosa’dan gündemi sarsacak bomba bir açıklama geldi. İşte detaylar...

devinin kaptanı , karantina günlerinde ülkesinden gazetesine konuştu. "İlk başta bir oyundur" diyen Arjantinli maestro, "Sonra kazanmak için deşifre etmek zorunda olduğumuz bir oyun" sözlerini kullandı. Muharrem Usta yönetiminin kendisine verdiği sözleri tutmadığını söyleyen 34 yaşındaki tangocu, "Eğer o yönetim devam etmiş olsaydı şu anda Türkiye'de olmazdım" itirafında bulundu. ''a transfer olmadan önce 'den teklif aldın mı?' sorusunu, "Evet" diye cevapladı. Sosa dünyanın en iyisi olarak kabul edilen vatandaşı için, "Messi'nin her zaman bir daha zamanı var. Bazen bir rakibi geçerim ve mutlu olurum, ancak Messi birbiri ardına iki, üç, dört kez oyuncu geçebilir. Çünkü yapabilir. Ben bir futbolcuyum ve ona karşı oynadım. Ama o harika. Messi her saniyede sürpriz yapıyor" ifadelerini kullandı. Arjantin futbolunun efsanesi Maradona içinse, "Hepimiz Maradona'yla büyüdük. Bana neşe ve futbol oynama arzusu verdi" dedi.

18 GOLE KATKI YAPTI
Taraftarın sevgilisi konumundaki Arjantinli yıldız Sosa bu sezonki performansıyla büyülüyor. Tangocu, bu sezon Avrupa, ve 'de forma giydiği 36 karşılaşmada 18 gole (8 gol, 10 asist) katkı verdi.

  1. 14.4.2020
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