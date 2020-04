Norveç basınından büyük övgü: Trabzon parlattı!

Sezon başında Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına sadece 750 bin euro'ya kiralanan Sörloth, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bıraktı. Bu sezon süper Lig'in en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan 24 yaşındaki forvet, İngiltere ve Norveç'te de gündem olmaya devam ediyor. Norveç basınında yer alan bir haberde Sörloth'un bu sezon yakaladığı başarıda kilit noktanın Trabzonspor'un oyuncuya verdiği değer ve takım ruhu olduğuna vurgu yapıldı. Haberde, İngiltere'nin Norveçli futbolcunun değerine bilmediğine vurgu yapılırken, Karadeniz devinin ise Sörloth'a sahip çıktığı ve her fırsatta ona şans tanıdığına yer verildi. Ayrıca haberde Sörloth'un Trabzonspor'daki performansı ile Real Madrid'in dahi dikkatini çektiği belirtildi.



HEDEFİ 12'DEN VURMUŞ OLDU

Bordo-mavili yönetim, sezon başında satın alma opsiyonu ile 2 yıllığına kiraladığı Sörloth ile hedefi 12'den vurmuş oldu. Norveçli golcü 2020-2021 sezonundaki resmi maçların yüzde 50'sine ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon euro bonservis bedeli ile otomatik olarak Trabzonspor ile sözleşme uzatmış olacak. Yıllık 1.5 milyon euro alan ve golleri ile takımı şaha kaldıran genç isim birçok kez Karadeniz devinde mutlu olduğunu ve devam etmek istediğini dile getirmişti. Norveçli golcü bu sezon Trabzonspor'da Süper Lig'de 19 gol attı ve 6 da asist yaparak 25 gole direkt etki etti. Eski takımı Crystal Palace ise Premier Lig'de 29 maçta sadece 26 kez fileleri sarsabildi. Şu anda Trabzonspor'un yanı sıra Süper Lig'in de en değerli futbolcusu konumunda yer alan 'Kuzey'in Kralı', dünya sıralamasında da kendine önemli bir yer edindi.



30 MİLYON EURO

Performansı ile Süper Lig'i sallayan Sörloth ile ilgili Alman basınından çılgın bir iddia geldi. Almanlar, 24 yaşındaki yıldızın peşinde 20 kulübün olduğunu duyurdu. Haberin detaylarında Bayern Münih'in, 31 yaşındaki Lewandowski'nin tek yedeğinin 18 yaşındaki Zirkee olması ve Lewa'nın yaşadığı sakatlıklar nedeniyel Sörloth için harekete geçeceğini öne sürdü. Almanlar, bu sezon 39 karşılaşmada 25 gol 7 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki golcü için Fırtına'nın 25-30 milyon euro arası bir bonservis beklediğini de dile getirdi.



VERDİĞİM EN İYİ KARAR TÜRKİYE

Sörloth, Eurospor'a konuştu ve verdiği en iyi kararın Trabzonspor'a gitmek olduğunu söyledi. 24 yaşındaki forvet, "Trabzon'da kalabilirdim ama yönetim izin verince Norveç'e geldim. Aileme ve sevgilime yakın olmayı tercih ettim. Trabzonspor'da mükemmel bir hayatım ve evim var. Trabzonspor'a giderek hayatımın en iyi kararını verdim. Bu ortada" diye konuştu.



NE DEMİŞTİ?

Sörloth, geçtiğimiz günlerde Norveç basınına transferi ile ilgili şunları söylemişti: "Real Madrid yeryüzünün en büyük takımlarından birisi. 'Oynamak istemiyorum' dersem bana kimse inanmaz. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Zaten kulübümle anlaşmadan Real Madrid'e bile olsa gidemem. Bu Bayern için de geçerli. Beni Lewandowski ile kıyaslamaları da bir onur. Ama Trabzon'un ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü beni seven, bana saygı duyan, benim de çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir takımdayım."