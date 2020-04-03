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03 Nisan 2020, Cuma
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'da Guilherme: En güçlüsü Trabzonspor

Trabzonspor'da Guilherme: En güçlüsü Trabzonspor

da iyi bir sezon geçiriyor ama bence şampiyonluktaki asıl rakiplerimiz G.Saray ve . Ancak en güçlü takım biziz. Umarım ligler başlayabilir.”

Trabzonsporlu Guilherme bir dönem top koşturduğu ülke olan Polonya'nın medyasına özel bir röportaj verdi. 2014-18 döneminde forma giydiği 'daki günlerinden, sonraki serüvenlerine; içinde bulunduğumuz corona virüsü günlerinden, 'a gerçekleşmeyen transferine ve ile ilgili şampiyonluk sözlerine kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Guilherme'nin açıklamaları şu şekilde:

'deki durum dünyanın geri kalanındaki ile aynı. durdu. Sokağa sadece market ve eczaneye gidiyoruz, hep evdeyiz.
Trabzonspor kondisyon antrenörü biz futbolculara, evimizde yapmamız gereken egzersizleri içeren dersler gönderiyor, biz de bu idmanları evde yapıyoruz.
Bu virüs sıradan bir virüs değil, tüm dünyayı sıkıntıya soktu. Umarım bunu iyileştirecek ilaç bulunur, umarım organizmalarımız bu virüse karşı direnç oluşturur. Ama bunlar uzun süreç, birkaç haftada olmayacağının farkındayım. Umarım birkaç ay içinde işler normale döner.
Liglerin ertelenmesi bizim için çok üzücü çünkü takım olarak iyi bir form grafiği tutturmuştuk. Ancak tabii içine girdiğimiz süreci önceden kimse bilemezdi.
Trabzonspor olarak ligdeki en güçlü takımız. da iyi bir sezon geçiriyor ama bence şampiyonluktaki asıl rakiplerimiz ve . Umarım sezon tekrar başlar ve biz de şampiyonluk mücadelemizi sürdürürüz.

SONUCA ETKİ EDERİM
Yenıi Malatyaspor'da maçların sonucuna etki eden önemli bir oyuncu olarak hissediyordum kendimi, iyi bir takım kurmuştuk. Zaten bu sayede Trabzonspor'a transferimin önü açıldı. Kendisini her yıl geliştiren bir oyuncuyum. Polonya, , ve şimdi Trabzonspor'da bu devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'A GİDİYORDUM
Trabzonspor'dan daha önce öncesi Beşiktaş ile masaya oturdum ve sonlanmak üzereydi. Ancak onların finansal sorunları ve takviye yapması önündeki engeller sıkıntı çıkardı. Sonra Trabzonspor devreye girdi, sonunda böyle bir takımın parçası olduğum için çok mutlu oldum.

BREZİLYA HAYALİM AMA...
Bazen eşimle konuşuyoruz ve Varşova'da ne güzel zamanlar geçirdiğimizden bahsediyoruz. Legia'da biraz daha kalsam evraklarımı verip Polonya vatandaşlığına geçebilecek, Polonya 'nda oynayabilecektim. Tabii artık bunu düşünmüyorum. Hayalim Brezilya Milli Takımı ancak bu sadece bir hayal gibi çünkü benim pozisyonumda müthiş oyuncular var.

  1. 3.4.2020
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