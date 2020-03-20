Bileği bükülmüyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Bileği bükülmüyor

Bileği bükülmüyor

Bileği bükülmüyor

 Lig'de 11 maçlık namağlup serisi yakalayan bordo- mavililer, son yenilgisini sahasında oynadığı maçında 2-1'lik sonuçla almıştı.

Lig'de 11 maçlık namağlup serisi yakalayan bordo- mavililer, son yenilgisini sahasında oynadığı maçında 2-1'lik sonuçla almıştı. 16 Aralık 2019'da rakibine mağlup olan bordo-mavililer söz konusu dönemin ardından ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

  1. 20.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bileği bükülmüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN