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14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı

, Başakşehir maçına hazır

Trabzonspor, Başakşehir maçına hazır

, 'de yarın sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İdman sonrası için Başkan 'nun da katıldığı kutlaması yapıldı.

, 'de yarın sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'ndeki antrenmanda taktik çalıştı.

Takım, bu antrenmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Öte yandan, antrenmanın ardından genç oyuncu için Trabzonspor Kulübü Başkanı 'nun da katıldığı kutlaması yapıldı.

  1. 14.03.2020
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