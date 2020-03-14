Trabzonspor, Başakşehir maçına hazır
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İdman sonrası Erce Kardeşler için Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı doğum günü kutlaması yapıldı.
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik çalıştı.
Takım, bu antrenmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Öte yandan, antrenmanın ardından genç oyuncu Erce Kardeşler için Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı doğum günü kutlaması yapıldı.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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