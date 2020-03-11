Sahne senin Sörloth

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un en büyük kozu Alexander Sörloth. Son iki haftayı boş geçen golcü oyuncu, adeta Malatya temsilcisinde bileniyor. Bordo-mavililerin bu sezon oynadığı 24 maçta ilk 11'de sahaya çıkan başarılı futbolcu, 19 kez fileleri havalandırdı. Sezonun ilk yarısındaki Yeni Malatyaspor müsabakasında filelerini havalandıramayan 24 yaşındaki Norveçli forvetin, bu sezon Süper Lig'de iki kez karşılaşıp gol atamadığı takım bulunmuyor. Kuzey'in Kralı'nın, forma giydiği 24 maçın geneline bakıldığında ise gol sessizliği iki haftayı geçmiyor. Sörloth, arkadaşlarının attığı 7 golün de pasını veren isim oldu.



SÜPER LİG'DE TAM 13 TAKIMA GOL ATTI

Sörloth, Süper Lig'de 13 takıma gol atma başarısı gösterdi. 1.95'lik kule, Kasımpaşa ağlarını 4, Beşiktaş'ı 3, Kayserispor'u 2, Fenerbahçe, G.Birliği, Sivasspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve Konyaspor filelerini ise 1'er defa havalandırdı. Genç yıldızın ligde gol atamadığı takım sayısı ise sadece dört. BtcTurk Yeni Malatya, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve Yakutel Denizlispor'a karşı henüz skor üretemeyen Sörloth, bugün Malatyaspor ve önümüzdeki haftalarda karşılaşacağı diğer 3 ekip karşısında forma giyip fileleri sarsması halinde ligdeki bütün takımlara gol atmış olacak.