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11 Mart 2020, Çarşamba
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Sahne senin Sörloth

Sahne senin Sörloth

19 golle krallık yarışında zirvede olan 24 yaşındaki Norveçli forvet iki haftadır sessiz. 1.95’lik kulenin bugün patlama yapması ve Yeni maçını boş geçmemesi bekleniyor.

'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta deplasmanda ile karşılaşacak olan 'un en büyük kozu Alexander Sörloth. Son iki haftayı boş geçen golcü oyuncu, adeta temsilcisinde bileniyor. Bordo-mavililerin bu sezon oynadığı 24 maçta ilk 11'de sahaya çıkan başarılı futbolcu, 19 kez fileleri havalandırdı. Sezonun ilk yarısındaki Yeni Malatyaspor müsabakasında filelerini havalandıramayan 24 yaşındaki Norveçli forvetin, bu sezon Süper Lig'de iki kez karşılaşıp gol atamadığı takım bulunmuyor. Kuzey'in Kralı'nın, forma giydiği 24 maçın geneline bakıldığında ise gol sessizliği iki haftayı geçmiyor. Sörloth, arkadaşlarının attığı 7 golün de pasını veren isim oldu.

SÜPER LİG'DE TAM 13 TAKIMA GOL ATTI
Sörloth, Süper Lig'de 13 takıma gol atma başarısı gösterdi. 1.95'lik kule, ağlarını 4, 'ı 3, 'u 2, , G.Birliği, , , FK, , MKE Ankaragücü, , ve filelerini ise 1'er defa havalandırdı. Genç yıldızın ligde gol atamadığı takım sayısı ise sadece dört. BtcTurk , Aytemiz , ve Yakutel Denizlispor'a karşı henüz skor üretemeyen Sörloth, bugün Malatyaspor ve önümüzdeki haftalarda karşılaşacağı diğer 3 ekip karşısında forma giyip fileleri sarsması halinde ligdeki bütün takımlara gol atmış olacak.

  1. 11.3.2020
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