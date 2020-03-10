Sertaç Güven: Yeni başlıyoruz

Trabzonspor'da yönetici Sertaç Güven camiaya seslenerek tamamen ligin kalan bölümünde sadece saha içine konsantre olmalarını istedi. Sertaç Güven "Biz hakkımızı her yerde arayacağız. Kimse moralini bozmasın. Daha yeni başlıyoruz. Kulübümüze ilk gün olduğu gibi sahip çıkacağız. Bir ve beraber olacağız. Gün; Trabzonsporumuzun yanında durma günüdür" ifadelerini kullandı.