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10 Mart 2020, Salı
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Hedef liderlik

Hedef liderlik

erteleme karşılaşmasında 'u mağlup ederse 52 puanla zirvede yer alan 'i yakalayacak. Medipol Başakşehir'in averajı artı 25. Trabzonspor'un ise artı 29. Fırtınası, Malatya deplasmanından 3 puanla döndüğü taktirde averajla zirvenin sahibi olacak.

erteleme karşılaşmasında 'u mağlup ederse 52 puanla zirvede yer alan 'i yakalayacak. Medipol Başakşehir'in averajı artı 25. Trabzonspor'un ise artı 29. Fırtınası, Malatya deplasmanından 3 puanla döndüğü taktirde averajla zirvenin sahibi olacak. Ardından da rakibini Trabzon'da ağırlayacak. 'daki ilk mücadele 2-2 bitmişti. Karadeniz temsilcisi, İstanbul ekibini devirerek sezon sonunda sıralamada büyük önem taşıyan ikili averajı da eline geçirmeyi planlıyor.
  1. 10.3.2020
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