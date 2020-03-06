Fırtına bitti demeden bitmez
Trabzonspor bu sezon en çok golü 76 ile 90. dakikalar arasında attı.
Bordo-mavili ekip bu sezon en çok golü maçların son 15 dakikasında attı. 23. haftalar itibariyle tarihinin en golcü dönemini yaşayan Fırtına, 23 maçta 54 kez fileleri sarstı. Bu gollerin 25'ini ilk yarıda, 29'unu ise ikinci yarılarda buldu. İlk 15 dakikalarda 9 gol, 16-30 arasında 7 gol, 31-45 periyodunda ise 9 gollük bir performans ortaya koyan Karadeniz ekibi, 15 dakikalık bölümlerde en az golü 6 golle 46-60 aralığında attı. 61-75 arası 9 gol kaydeden Çimşir'in öğrencileri, 76 ve 90. dakikalar arasında ise 14 gol atarak en üretken olduğu bölümü yaşadı.
- 6.3.2020
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fırtına bitti demeden bitmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.