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06 Mart 2020, Cuma
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bitti demeden bitmez

Fırtına bitti demeden bitmez

bu sezon en çok golü 76 ile 90. dakikalar arasında attı.

Bordo-mavili ekip bu sezon en çok golü maçların son 15 dakikasında attı. 23. haftalar itibariyle tarihinin en golcü dönemini yaşayan , 23 maçta 54 kez fileleri sarstı. Bu gollerin 25'ini ilk yarıda, 29'unu ise ikinci yarılarda buldu. İlk 15 dakikalarda 9 gol, 16-30 arasında 7 gol, 31-45 periyodunda ise 9 gollük bir performans ortaya koyan ekibi, 15 dakikalık bölümlerde en az golü 6 golle 46-60 aralığında attı. 61-75 arası 9 gol kaydeden Çimşir'in öğrencileri, 76 ve 90. dakikalar arasında ise 14 gol atarak en üretken olduğu bölümü yaşadı.

  1. 6.3.2020
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