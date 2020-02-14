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14 Şubat 2020, Cuma
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Kupa yürüyüşü

Kupa yürüyüşü

Bordo-mavili takımın gollerini Guilherme (2), Abdulkadir Parmak ve genç Safa kaydetti. Fırtına, yarı finalde ile karşılaşacak.

, 'nda ilk maçta 5-0 yendiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda da 4-1 mağlup edip yarı finale yükseldi. Bordo-mavili takımın gollerini Guilherme (2), Abdulkadir Parmak ve Safa Kınalı attı. Ev sahibi ekibin tek golü Hasan'dan geldi. Fırtına'da ilk kez forma giyen yeni transferlerden Bilal son golün asistini yaptı. Messiah da savunmadaki performansıyla göz doldurdu.

6 YIL SONRA YARILADI
Hüseyin Çimşir'in görev verdiği genç oyuncular da gelecek adına ümit verdiler. ekibi kupada 6 yıl aradan sonra yarı finale adını yazdırdı. Trabzonspor, yarı finalde ile eşleşti. Yarı finalin ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta oynanacak. Rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki ilk maç 'da oynanacak.

-8'E KARŞI BATTANİYE
İki takım futbolcuları -8 dereceyi bulan soğuktan korunmak için yedek kulübesinde battaniyelerle ısınmaya çalıştı. Bordo-mavili oyuncular maçtan önce Erzurumsporlu taraftarlara jest yaparak tribünlere fındık attı. Taraftarlar soğuk havada fındık yiyerek bir nebze de olsa enerji depoladı.

  1. 14.2.2020
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