Kupa yürüyüşü
Bordo-mavili takımın gollerini Guilherme (2), Abdulkadir Parmak ve genç Safa kaydetti. Fırtına, yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçta 5-0 yendiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda da 4-1 mağlup edip yarı finale yükseldi. Bordo-mavili takımın gollerini Guilherme (2), Abdulkadir Parmak ve Safa Kınalı attı. Ev sahibi ekibin tek golü Hasan'dan geldi. Fırtına'da ilk kez forma giyen yeni transferlerden Bilal son golün asistini yaptı. Messiah da savunmadaki performansıyla göz doldurdu.
6 YIL SONRA YARILADI
Hüseyin Çimşir'in görev verdiği genç oyuncular da gelecek adına ümit verdiler. Karadeniz ekibi kupada 6 yıl aradan sonra yarı finale adını yazdırdı. Trabzonspor, yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşti. Yarı finalin ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta oynanacak. Rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki ilk maç Trabzon'da oynanacak.
-8'E KARŞI BATTANİYE
İki takım futbolcuları -8 dereceyi bulan soğuktan korunmak için yedek kulübesinde battaniyelerle ısınmaya çalıştı. Bordo-mavili oyuncular maçtan önce Erzurumsporlu taraftarlara jest yaparak tribünlere fındık attı. Taraftarlar soğuk havada fındık yiyerek bir nebze de olsa enerji depoladı.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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