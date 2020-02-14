Kupa yürüyüşü

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçta 5-0 yendiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda da 4-1 mağlup edip yarı finale yükseldi. Bordo-mavili takımın gollerini Guilherme (2), Abdulkadir Parmak ve Safa Kınalı attı. Ev sahibi ekibin tek golü Hasan'dan geldi. Fırtına'da ilk kez forma giyen yeni transferlerden Bilal son golün asistini yaptı. Messiah da savunmadaki performansıyla göz doldurdu.



6 YIL SONRA YARILADI

Hüseyin Çimşir'in görev verdiği genç oyuncular da gelecek adına ümit verdiler. Karadeniz ekibi kupada 6 yıl aradan sonra yarı finale adını yazdırdı. Trabzonspor, yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşti. Yarı finalin ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta oynanacak. Rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki ilk maç Trabzon'da oynanacak.



-8'E KARŞI BATTANİYE

İki takım futbolcuları -8 dereceyi bulan soğuktan korunmak için yedek kulübesinde battaniyelerle ısınmaya çalıştı. Bordo-mavili oyuncular maçtan önce Erzurumsporlu taraftarlara jest yaparak tribünlere fındık attı. Taraftarlar soğuk havada fındık yiyerek bir nebze de olsa enerji depoladı.