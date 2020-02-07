Çimşir’in tatlı sıkıntısı

Karadeniz ekibinde transfer döneminin son gününde kadroya dahil edilen Guilherme, Manuel Da Costa ve Manoel Messias ile birlikte takımdaki yabancı oyuncu sayısı 14'e yükseldi. Kurallar gereği sadece 12 yabancı oyuncuyu bir maçın kadrosuna dahil edebilecek olan teknik direktör Hüseyin Çimşir'i ise tatlı bir sıkıntı bastı. Formda olan oyuncularından vazgeçmeyi düşünmeyen Çimşir'in kadroya alacağı 12 yabancı oyuncu için antrenman performanslarına göre hareket edeceği öğrenildi. Özellikle savunma hattında yabancı yoğunluğu bulunuyor. Bu bölgede bir oyuncudan feragat etmesi beklenen Çimşir'in hücum hattındaki tercihini kimden yana kullanacağı ise belirsizliğini koruyor.

FORMAYA EN YAKIN OLAN; GUILHERME

Erzurumspor kupa maçında 3 golü hazırlayan Guilherme, yenilerden formaya en yakın isim... Brezilyalı oyuncu, antrenmanlarda da hırsı ve isteğiyle göz dolduruyor. Çimşir'in Guilherme'yi Gençlerbirliği maçında da ilk 11'de oynatması bekleniyor.