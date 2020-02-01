Uğurcan Çakır mest etti! Vedat Muriç yanına gelip... | Trabzonspor - Fenerbahçe haberleri
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken maçta dikkat çeken anlar da vardı... 43. dakikada skor, bordo maviler adına 2-1 üstünlükle sürerken Muriç'in kale ağzında yaptığı şutu çıkaran Uğurcan Çakır adeta mest etti. Pozisyon sonrası genç kaleciyi Muriç bile tebrik etti.
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynana mücadelede nefes kesen anlar da yaşandı. Mücadelenin 43. dakikasında Vedat Muriç skoru 2-2'ye getirmeye çok yaklaşırken Uğurcan Çakır buna izin vermedi.
Kale ağzında Kosovalı golcünün şutunu savuran genç file bekçisi adeta gözleri kamaştırdı. Pozisyon kornerle sonuçlanırken Muriç, Uğurcan'ın yanına gelip genç kaleciyi tebrik etti.
- 01.02.2020
- Güncelleme: 01.02.2020 21:38
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Uğurcan Çakır mest etti! Vedat Muriç yanına gelip... | Trabzonspor - Fenerbahçe haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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