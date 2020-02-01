Uğurcan Çakır mest etti! Vedat Muriç yanına gelip... | Trabzonspor - Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynana mücadelede nefes kesen anlar da yaşandı. Mücadelenin 43. dakikasında Vedat Muriç skoru 2-2'ye getirmeye çok yaklaşırken Uğurcan Çakır buna izin vermedi.

Kale ağzında Kosovalı golcünün şutunu savuran genç file bekçisi adeta gözleri kamaştırdı. Pozisyon kornerle sonuçlanırken Muriç, Uğurcan'ın yanına gelip genç kaleciyi tebrik etti.