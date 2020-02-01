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01 Şubat 2020, Cumartesi
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mest etti! yanına gelip... | - haberleri

Uğurcan Çakır mest etti! Vedat Muriç yanına gelip... | Trabzonspor - Fenerbahçe haberleri

'in 20. haftasında ile karşı karşıya gelirken maçta dikkat çeken anlar da vardı... 43. dakikada skor, bordo maviler adına 2-1 üstünlükle sürerken Muriç'in kale ağzında yaptığı şutu çıkaran adeta mest etti. Pozisyon sonrası genç kaleciyi Muriç bile tebrik etti.

'in 20. haftasında ile karşı karşıya geldi. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynana mücadelede nefes kesen anlar da yaşandı. Mücadelenin 43. dakikasında skoru 2-2'ye getirmeye çok yaklaşırken buna izin vermedi.

Kale ağzında Kosovalı golcünün şutunu savuran genç file bekçisi adeta gözleri kamaştırdı. Pozisyon kornerle sonuçlanırken Muriç, Uğurcan'ın yanına gelip genç kaleciyi tebrik etti.

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 21:38
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