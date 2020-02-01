Kral Sörloth gollerine devam ediyor!
Trabzonspor'la Fenerbahçe kritik derbi maçında karşı karşıya gelirken, bordo-mavililerin yıldız golcüsü Alexander Sörloth bu maçı da boş geçmedi. 15. dakikada Fenerbahçe filelerini havalandıran Norveçli golcü üst üste 4. maçta 7. golünü kaydederken toplamda 16 gole ulaştı.
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçın henüz 1. dakikasında Kruse'nin golüne engel olamayan bordo-mavililer çabuk toparlandı. Trabzonspor golcü futbolcusu Sörloth'un 15. dakikada attığı golle karşılaşmada eşitliği yakaladı. Norveçli yıldız attığı bu golle, ligdeki üst üste 4 maçta 7. golünü kaydetti. Gol krallığının en büyük favorisi konumunda bulunan yıldız futbolcu toplamda 16. golüne ulaştı.
3 BÜYÜKLERİ BOŞ GEÇMEDİ!
Trabzonspor'un sezona damga vuran golcüsü Alexander Sörloth, derbi maçlarında da farkını konuşturuyor. Norveçli yıldız, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe filelerini de havalandırdı ve derbi maçlarında farkını konuşturdu.
- 01.02.2020
- Güncelleme: 01.02.2020 21:04
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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