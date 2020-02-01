Kral Sörloth gollerine devam ediyor!

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçın henüz 1. dakikasında Kruse'nin golüne engel olamayan bordo-mavililer çabuk toparlandı. Trabzonspor golcü futbolcusu Sörloth'un 15. dakikada attığı golle karşılaşmada eşitliği yakaladı. Norveçli yıldız attığı bu golle, ligdeki üst üste 4 maçta 7. golünü kaydetti. Gol krallığının en büyük favorisi konumunda bulunan yıldız futbolcu toplamda 16. golüne ulaştı.

3 BÜYÜKLERİ BOŞ GEÇMEDİ!

Trabzonspor'un sezona damga vuran golcüsü Alexander Sörloth, derbi maçlarında da farkını konuşturuyor. Norveçli yıldız, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe filelerini de havalandırdı ve derbi maçlarında farkını konuşturdu.