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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Kral Sörloth gollerine devam ediyor!

Kral Sörloth gollerine devam ediyor!

'la kritik derbi maçında karşı karşıya gelirken, bordo-mavililerin yıldız golcüsü bu maçı da boş geçmedi. 15. dakikada Fenerbahçe filelerini havalandıran Norveçli golcü üst üste 4. maçta 7. golünü kaydederken toplamda 16 gole ulaştı.

'in 20. haftasında , Medical Park Stadyumu'nda 'yi konuk etti. Maçın henüz 1. dakikasında Kruse'nin golüne engel olamayan bordo-mavililer çabuk toparlandı. Trabzonspor golcü futbolcusu Sörloth'un 15. dakikada attığı golle karşılaşmada eşitliği yakaladı. Norveçli yıldız attığı bu golle, ligdeki üst üste 4 maçta 7. golünü kaydetti. Gol krallığının en büyük favorisi konumunda bulunan yıldız futbolcu toplamda 16. golüne ulaştı.

3 BÜYÜKLERİ BOŞ GEÇMEDİ!

Trabzonspor'un sezona damga vuran golcüsü , derbi maçlarında da farkını konuşturuyor. Norveçli yıldız, ve 'tan sonra Fenerbahçe filelerini de havalandırdı ve derbi maçlarında farkını konuşturdu.

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 21:04
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