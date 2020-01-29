Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftarlara mesaj
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Futbolun ilkelerine aykırı formüller, içinde bulunduğumuz koşulları hiçe sayarak yapılan provokasyonlar, futbolda şiddet ve düşmanlığı körükleyen açıklamalar, bize ait olamaz. En büyük övüncümüz işte budur." dedi.
Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı öncesi bordo-mavili kulübün Twitter hesabından video ile taraftarlara mesaj vererek, şunları kaydetti:
"Hikayeyi bilirsiniz... Öğretmen sınıfa girer girmez kara tahtanın önüne geçer ve eline tebeşiri aldığı gibi kocaman bir 1 rakamı çizer. Sonra öğrencilerine dönerek 'Bakın, bu kişiliktir.' der. 'Yani, hayatta sahip olduğunuz en değerli şey.' Ardından 1'in yanına bir 0 koyar ve 'Bu, başarıdır. Başarılı bir kişilik, 1'i 10 yapar' der. Sonra bir tane 0 daha. 'Bu, tecrübedir. 10 iken 100 olursunuz.' Sıfırlar böyle uzayıp gider; ta ki hoca öğrencilerinin şaşkın bakışları arasında eline silgiyi alıp en baştaki 1'i silene kadar. Tahtada birbiri ardına dizili sıfırlar kalmıştır. Hoca sınıfa dönerek son sözünü söyler: 'Kişiliğiniz yoksa öbürleri hiçtir."
Futbol dünyasında da aynı kuralın geçerli olduğunu belirten Ağaoğlu, "1'in yanına koyduklarınız değişir yalnızca... Şampiyonluklar koyarsınız, dizi dizi kupalar, büyük zaferler, unutulmaz goller... Ama işte o 1 rakamı yoksa hepsinin önünde, geride kalanlar kocaman bir hiçtir." değerlendirmesinde bulundu.
Ağaoğlu, "Trabzonsporlu olmaktan tam da bu nedenle gurur duyuyorum." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bizim, tüm başarılarımızı anlamlı kılan çok ama çok sağlam bir karakterimiz var. Futbolun ilkelerine aykırı formüller, içinde bulunduğumuz koşulları hiçe sayarak yapılan provokasyonlar, futbolda şiddet ve düşmanlığı körükleyen açıklamalar, bize ait olamaz. En büyük övüncümüz işte budur. Şimdi dişimizi tırnağımıza takarak sahada mücadele etmek, tribünde nefesimiz tükenene dek takımımızı desteklemek boynumuzun borcudur."
- 29.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftarlara mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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