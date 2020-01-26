Ahmet Ağaoğlu: Lanet olsun öyle 3 puana

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

"Dün öğlen saatlerinde TFF tarafından arandım. Mevcut şartlar altında bizim maçı ertelemek istediklerini söylediler. Daha sonra ben Adil Gevrek'in ne düşündüğünü sordum. Onlar da aynı görüşte dediler. Hocayla konuşayım o zaman dedim size geri döneyim"

"Hoca ile konuştum. 'Bizim için fark etmez. Pazartesi de oynarız, bu şartlar altında ne karar verilirse oynarız' dedi. Biz her şart altında oynatılsın ya da oynatılmasın her kararı kabul ettik."

"Bizim asla ve asla bu maçın ertelenmesi yönünde TFF'den bir talebimiz olmamıştır. Adil Gevrek bizi bu maçın erteletilmesi yönünde itham ediyorsa bu çok ciddi ithamdır ve bunu ispata etmeye mecburdur."

"Bakın haftaya Trabzonspor-Fenerbahçe maçı var. Geldiğimizden beri hiçbir kulübün adını ağzımıza almamaya özen gösterdik. Tüm yönetimden ricam var bu konuda. Herkes de sağ olsun riayet etmiştir. Takım da öyle..."

"Bir kulübün başkanı ısrarla son 3 haftadır bizi kendi yazdıkları senaryonun içine çekmeye çalışıyor. 1996'da ne olduysa şu anda da birebir aynısını yapmaya çalışıyorlar. Taraftara sesleniyorum, bu tiyatronun parçası olmayın!"

"Adil gevrek Trabzonspor'u itham ettiği durumu ispat etmek zorundadır. Yoksa bu oluşan infialin olası tatsız sonuçlarının en büyük sorumlusu olur. Malatya bizim canımız. Gittik 5 de yedik, gittik galip de geldik. Böyle olmaz. Bu kabul edilemez."

"Göçük altında kalan bir insandan daha mı önemli 3 puan almak? Lanet olsun öyle üç puana! Bu mu bütün derdiniz! Bir üç puan mı. Bu mudur insanlık!"

"Yönetime geldiğimizden beri dedik ki kimse ile muhatap olmayacağız. Ancak biz böyle dedikçe birileri rahatsız oldu galiba ve bizi kavga ortamına çekmeye çalışıyorlar. Şu anda bu kanala bağlanıp size bu açıklamaları yapmaktan hicap duyuyorum."

"İnsanlar orada can derdine düşmüşler, şurada konuşulan konulara bakın. Kadroda o olmazmış da bunun kart sorunu varmış da... Bu kadroda 38 tane oyuncu var . O oynamaz öteki oynar. Ayıptır! İnsanlar herkesi, hepimizi ayıplıyor şu anda."