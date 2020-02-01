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01 Şubat 2020, Cumartesi
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bir açıldı pir açıldı!

Max Kruse bir açıldı pir açıldı!

'nin yıldız futbolcusu bir açıldı pir açıldı. 'e suskun başlayan Alman yıldız, derbi maçında 'a attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 31 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililere attığı bu golle üst üste 3. maçta da skor yaptı ve ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

'in 20 haftası dev derbi maçına sahne oldu. Zirve yarışını son derecede yakından ilgilendiren maçta sahasında 'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler çok iyi başladığı maçta henüz 1. dakikada 'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin Alman yıldızı suskun başladığı lige attığı gollerle damga vurmaya başladı. Kruse, Trabzonspor'a attığı bu golle ligde üst üste 3. maçında da gol atma başarısı gösterdi. 31 yaşındaki maestro, FK, 'den sonra Trabzonspor'u da boş geçmedi ve üst üste 3. maçında da golle buluşmuş oldu.

  1. 01.02.2020
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