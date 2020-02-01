Max Kruse bir açıldı pir açıldı!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse bir açıldı pir açıldı. Süper Lig'e suskun başlayan Alman yıldız, derbi maçında Trabzonspor'a attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 31 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililere attığı bu golle üst üste 3. maçta da skor yaptı ve ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.
Süper Lig'in 20 haftası dev derbi maçına sahne oldu. Zirve yarışını son derecede yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler çok iyi başladığı maçta henüz 1. dakikada Max Kruse'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin Alman yıldızı suskun başladığı lige attığı gollerle damga vurmaya başladı. Kruse, Trabzonspor'a attığı bu golle ligde üst üste 3. maçında da gol atma başarısı gösterdi. 31 yaşındaki maestro, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir'den sonra Trabzonspor'u da boş geçmedi ve üst üste 3. maçında da golle buluşmuş oldu.
- 01.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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