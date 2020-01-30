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30 Ocak 2020, Perşembe
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: Melnjak transferi gerçekleşmez!

Yılmaz Bal: Melnjak transferi gerçekleşmez!

'de transferde perdenin kapanmasına az bir süre kaldı. Kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren 'de şu ana dek Simon Falette'yi kadrosuna katarken sol bek mevki için de Ricardo Rodrigues gündeme gelmiş ancak oyuncu PSV'ye olmuştu. Bu gelişmenin ardından daha önce de sarı-lacivertlilerin listesinde olan Çaykur Rizesporlu Melnjak'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulmaya başlanmıştı. Rizespor sportif direktörü konu ile alakalı katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

'de sezonunun kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran 'de sol bek için 'da forma giyen Dario Melnjak gündeme gelmişti. Çaykur Rizespor Kulübü Sportif Direktörü , Radyospor'da katıldığı bir programda futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu. İşte Bal'ın o sözleri...

YILMAZ BAL: "TUNAY TORUN BEĞENDİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU, BİZE KATKI VERECEK"
ile 1,5+1 yıllık imzayı attık. Tunay ile 'da görüştük. Bildiğimiz bir oyuncuydu. Beğendiğimiz bir isimdi. Bize de katkı sağlayacağına inanıyoruz.

RİZESPOR KAÇ TRANSFER YAPACAK?
Yerli bir sol bek arayışımız vardı. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Bir transfer daha yapmak istiyoruz.

YILMAZ BAL: "MELNJAK İÇİN TEKLİF GELSE BİLE GERÇEKLEŞMEZ"
Melnjak ile ilgili hiçbir konuşma olmadı. Hiçbir girişim yok. Bu saatten sonra transfer teklifi olsa bile gerçekleşmez. Takımımızın yapısını bozmayız. Performansı ortada. İyi bir çıkış yakaladı. Bizle birlikte olacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?
2 haftada 4 puan topladık. Kayıplara üzüldük. güçlü bir takım. Hoca değişikliği pozitif etkiliyor. Kendi evimizde çıkış yapmak istiyoruz. Bizi destekleyen taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz. Maç kaybetme lüksümüz yok. Aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Güzel bir aile ortamımız var. Rakip ayırmıyoruz. Ben Beşiktaş'ı yeneceğimizi düşünüyorum.

YILMAZ BAL: " VE 'DAN GÖKHAN AKKAN'I TAKİP EDENLER VAR"
Gökhan Akkan'ı takip edenler var. Bana da duyumlar geliyor. Gökhan da Avrupa'yı istiyor. Değerli bir oyuncumuz. Takıma verdikleri ortada. Açıkçası Avrupa'da oynamasını çok isterim. Nasip. Takip ediliyor. Almanya'dan ve Belçika'dan takip edenler var. Sezon sonunda ne olacağını bilemiyorum.

  1. 30.01.2020
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