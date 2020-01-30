Yılmaz Bal: Melnjak transferi gerçekleşmez!

Süper Lig'de transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sol bek için Çaykur Rizespor'da forma giyen Dario Melnjak gündeme gelmişti. Çaykur Rizespor Kulübü Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Radyospor'da katıldığı bir programda futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu. İşte Bal'ın o sözleri...

YILMAZ BAL: "TUNAY TORUN BEĞENDİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU, BİZE KATKI VERECEK"

Tunay Torun ile 1,5+1 yıllık imzayı attık. Tunay ile İstanbul'da görüştük. Bildiğimiz bir oyuncuydu. Beğendiğimiz bir isimdi. Bize de katkı sağlayacağına inanıyoruz.

RİZESPOR KAÇ TRANSFER YAPACAK?

Yerli bir sol bek arayışımız vardı. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Bir transfer daha yapmak istiyoruz.

YILMAZ BAL: "MELNJAK İÇİN TEKLİF GELSE BİLE GERÇEKLEŞMEZ"

Melnjak ile ilgili hiçbir konuşma olmadı. Hiçbir girişim yok. Bu saatten sonra transfer teklifi olsa bile gerçekleşmez. Takımımızın yapısını bozmayız. Performansı ortada. İyi bir çıkış yakaladı. Bizle birlikte olacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

2 haftada 4 puan topladık. Kayıplara üzüldük. Beşiktaş güçlü bir takım. Hoca değişikliği pozitif etkiliyor. Kendi evimizde çıkış yapmak istiyoruz. Bizi destekleyen taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz. Maç kaybetme lüksümüz yok. Aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Güzel bir aile ortamımız var. Rakip ayırmıyoruz. Ben Beşiktaş'ı yeneceğimizi düşünüyorum.

YILMAZ BAL: "ALMANYA VE BELÇİKA'DAN GÖKHAN AKKAN'I TAKİP EDENLER VAR"

Gökhan Akkan'ı takip edenler var. Bana da duyumlar geliyor. Gökhan da Avrupa'yı istiyor. Değerli bir oyuncumuz. Takıma verdikleri ortada. Açıkçası Avrupa'da oynamasını çok isterim. Nasip. Takip ediliyor. Almanya'dan ve Belçika'dan takip edenler var. Sezon sonunda ne olacağını bilemiyorum.