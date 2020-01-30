Sol beke bomba plan! İşte 2020 model Fenerbahçe

Süper Lig'de ikinci yarıya hızlı bir giriş yaparak ilk yarıdaki serisini sürdüren Fenerbahçe yenilmezliğini 4 maça çıkardı. Öte yandan transferde perdenin kapanmasına çok az bir süre hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler bir an önce yeni isimleri kadrosuna katmak istiyor. Simon Falette transferini gerçekleştirmesine rağmen harcama limiti nedeniyle henüz lisansını çıkaramayan Fenerbahçe'de Moses'ın Inter'e gitmesi, Mehmet Ekici'nin kadroya dönmesi, Sadık Çiftpınar'ın lisansının askıya alınması gibi flaş değişimler de yaşandı. Peki Ricardo Rodrigues'in de PSV ile büyük ölçüde anlaşması sonrası sol bek için tehlike çanları çalan sarı-lacivertliler de bu bölge için hangi isimlerin adı geçiyor? İşte detaylar ve 2020 yılı ocak ayı transfer dönemi sonrası Fenerbahçe kadrosu...