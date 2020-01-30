Sol beke bomba plan! İşte 2020 model Fenerbahçe - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
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Sol beke bomba plan! İşte 2020 model Fenerbahçe

Süper Lig'de ikinci yarıya hızlı bir giriş yaparak ilk yarıdaki serisini sürdüren Fenerbahçe yenilmezliğini 4 maça çıkardı. Öte yandan transferde perdenin kapanmasına çok az bir süre hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler bir an önce yeni isimleri kadrosuna katmak istiyor. Simon Falette transferini gerçekleştirmesine rağmen harcama limiti nedeniyle henüz lisansını çıkaramayan Fenerbahçe'de Moses'ın Inter'e gitmesi, Mehmet Ekici'nin kadroya dönmesi, Sadık Çiftpınar'ın lisansının askıya alınması gibi flaş değişimler de yaşandı. Peki Ricardo Rodrigues'in de PSV ile büyük ölçüde anlaşması sonrası sol bek için tehlike çanları çalan sarı-lacivertliler de bu bölge için hangi isimlerin adı geçiyor? İşte detaylar ve 2020 yılı ocak ayı transfer dönemi sonrası Fenerbahçe kadrosu...

30 Ocak 2020 Perşembe 14:50
Sol beke bomba plan! İşte 2020 model Fenerbahçe

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi planlandığı şekilde gitmedi... Sarı lacivertliler harcama limiti dolayısıyla transferde tıkanmıştı.

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Sol beke bomba plan! İşte 2020 model Fenerbahçe

Kanarya, transfer yapmak için 19 milyon TL'lik açığını kapatıp artıya geçmenin hesaplarını yaparken Victor Moses'ın Inter'e gitmesi ve Comolli'nin ayrılmasıyla beraber bu açık 10 milyon TL'ye kadar düştü.

Sol beke bomba plan! İşte 2020 model Fenerbahçe

Şimdi gözler sol bek transferinde ama taraftarların özellikle sabırsızlıkla açıklanmasını beklendiği Ricardo Rodriguez transferi yatmaya yakın... Oyuncunun Napoli'ye yakın olduğu haberleri ayyuka çıkmıştı.

Sol beke bomba plan! İşte 2020 model Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin de harcama limiti dolayısıla başka isimlere yöneldiği bu isimlerle de takas yoluyla anlaşmaya çalışacağı bilgileri geldi.

Sol beke bomba plan! İşte 2020 model Fenerbahçe

Peki, o isimler kim ve ara transfer döneminin kapanması sonrası yeni sol bek ile birlikte Fenerbahçe kadrosu nasıl olacak? İşte yanıtı...

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