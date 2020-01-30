Galatasaray'dan son gün transfer bombası! Fenerbahçe...
Süper Lig'de 20. haftaya girilirken 33 puanla 6. sırada bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Özellikle Luyindama'nın sakatlığı sonrası savunma mevki için arayışlarını hızlandıran Galatasaray birçok oyuncuyla temaslarını sürdürürken sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte o isim ve yaşanan son transfer gelişmeleri... Galatasaray transfer haberleri.
30 Ocak 2020 Perşembe 13:35
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Süper Lig'de ara transfer döneminde sona gelinirken Galatasaray'da hareketli saatler başladı... Özellikle savunma mevki için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda herkesi şaşırtan bir isim gündeme geldi.
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Galatasaray'da savunma pozisyonu için birçok isim yazılıp çizilirken, sarı-kırmızılıların Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başarılı oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek için Ege ekibiyle görüşmelere başladığı öğrenildi.
FATİH TERİM ONAY VERDİ Bu sezon ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelen Alpaslan Öztürk için Fatih Terim'in de onay verdiği öğrenildi. Kontenjanı doldurmayacak olmasının yanı sıra, savunma ve ön liberoda görev alabilmesi sebebiyle Fatih Terim'in gözüne giren gurbetçi futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor.
Türkiye'de daha önce 1. Lig'de Elazığspor formasıyla 32 maça çıkıp 8 gol, 1 asistle oynayan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de ise Eskişehirspor, Kasımpaşa ve Göztepe formalarıyla toplamda 87 maça çıkıp 6 gol ve 2 asist kaydetti.
Ligin ilk yarısında Göztepe formasıyla 14 maça çıkan Alpaslan, 1'i Fenerbahçe'ye penaltıdan olmak üzere 3 gol attı.