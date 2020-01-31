Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 TS FB maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının heyecanı bütün ülkeyi sarmış durumda. Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada iki takım da galibiyet için sahada olacak. Dev maç öncesi detaylar da belli olmaya başladı.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Süper Lig müsabakası 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak. Dev derbi maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Sonucu merakla beklenen karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu ve Kadir Sağlam görev yapacak.



EVİNİN KRALI

Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda çok sert esiyor. Karadeniz ekibi, özellikle geçen sezondan bu yana İstanbul'un 3 dev takımıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Tüm karşılaşmalarda stat dolarken, Fırtına söz konusu 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı.

Bordo- mavililer, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerken, bu sezon ise 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup edip yıllardır süren hasrete son veren Fırtına, Beşiktaş'ı da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçti. Trabzonspor ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 5 maçta 13 puan aldı. Hedef, Fenerbahçe'yi yıkıp, müthiş seriyi devam ettirmek.



FENERBAHÇE SEYİRCİSİ OLMAYACAK!

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, A riski kategorisine alınan müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri görüşülerek karara bağlandı.

Buna göre, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada 700 özel, bin 400 resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personel görev yapacak.

Öte yandan, önceki yıllarda olduğu gibi "İki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması" yönündeki karar bu maçta da uygulanarak, sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmaya alınmayacak.





SAĞDUYU ÇAĞRISI

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi öncesi bordo-mavili taraftar gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi. Alper, ülke olarak zor dönemden geçilen bu günlerde birlik beraberlik içerisinde hareket edildiği gibi sağduyulu davranışlar sergilenmesi gerektiğini dile getirerek, "Herhangi bir olumsuzluk fark edilmesi halinde de hemen görevli personelimizle irtibata geçmeniz gerekiyor" diye konuştu.

KRALLARIN DANSI!

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sadece iki takımın değil, Türkiye'nin en formda ve güçlü forvetleri Sörloth ile Vedat Muriç'i de karşı karşıya getirecek.

15 golle ligde krallık yarışında zirvede olan Sörloth ayrıca 5 de asist yaptı. Norveçli yıldız maç başına 3.3 dripling ve yüzde 72.1'lik pas yüzdesiyle dikkat çekiyor. Sörloth'un 3.3 şut ortalaması var.



SöRLOTH'UN İSTATİSTİKLERİ

Gollerinin 8'ini sol ayağıyla, 6'sını ise kafayla attı.

En fazla golü (4) maçların ilk 15 dakikasında attı.

15 golle Süper Lig'in zirvesinde, 5 de asist yaptı

Maç başına 3.3 dripling ve % 72.1'lik pas yüzdesi var.

Toplamda 18 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.

12 golle Fenerbahçe'yi taşıyan Muriç 4 de asiste imza attı. Kosovalı yıldızın en büyük silahı maç başına 4.6 hava topu kazanması. Ayrıca 1.7 kilit pas istatistiği de oldukça dikkat çekici.





MURiÇ'İN İSTATİSTİKLERİ

Sol ayağıyla 9, sağ ayağıyla 2, kafayla ise 1 golü var.

76 ve 90. dakikalar arasında 3 gol atması dikkat çekiyor.

Maç başına 4.6 hava topu kazanıyor, bu alanda rakipsiz.

Ayrıca 1.7 kilit pas istatistiği ile de zirvede yer alıyor

12 kez fileleri sarsarken, 4 de asist yapmayı başardı.

YENİ TRANSFER KADRODA!

Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiraladığı ve lisansını çıkardığı Gineli stoper Simon Falette, sarı-lacivertli takımın Trabzonspor kafilesine dahil edidi.

ERSUN YANAL'DAN DÖRT TALİMAT

1 Derbi değil normal bir maç gibi düşünün. Gereksiz stres yapmayın. 2 Tribünlere kulağınızı tıkayın. Hakem ve rakiple diyalogdan kaçının. 3 Son iki maçtaki takım ruhunu ortaya koyun, gerisi zaten gelecektir. 4 Kaybedersek dünyanın sonu değil. Ama kazanırsak şampiyonluğun en güçlü adayı oluruz.