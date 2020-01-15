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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Taktik çalıştılar

Taktik çalıştılar

Bordo-mavili takım, son 16 turu ilk maçında yarın sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili takım, son 16 turu ilk maçında yarın sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile transfer görüşmesi için izin verilen Avdijaj idmanda yer almadı. İngiliz forvet Sturridge'nin de salonda ayrı olarak çalıştığı belirtildi.

  1. 15.1.2020
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