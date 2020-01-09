Kerem Baykuş korkuttu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Kerem Baykuş korkuttu

korkuttu

Kerem Baykuş korkuttu

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken ve birçok maça tam kadro çıkamayan 'da dün bir şok daha yaşandı.

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken ve birçok maça tam kadro çıkamayan 'da dün bir şok daha yaşandı. maçının 41. dakikasında sağ arka adalesine tekme yiyen yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen 19 yaşındaki 10 numaranın yerine Onazi girdi. Kerem'in ciddi bir şeyinin olmadığı belirtildi.

  1. 9.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kerem Baykuş korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN