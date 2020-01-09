Kerem Baykuş korkuttu

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken ve birçok maça tam kadro çıkamayan Trabzonspor'da dün bir şok daha yaşandı. Bursa maçının 41. dakikasında sağ arka adalesine tekme yiyen Kerem Baykuş yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen 19 yaşındaki 10 numaranın yerine Onazi girdi. Kerem'in ciddi bir şeyinin olmadığı belirtildi.