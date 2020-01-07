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07 Ocak 2020, Salı
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Önce oynadı sonra yönetti

Önce oynadı sonra yönetti

Çimşir, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 12 çalıştırıcıdan biri oldu. Daha önce , Özkan Sümer, , Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, , Hami Mandıralı, Şota ve Ünal Karaman hem futbol oynayıp hem de hocalık yapmıştı.

Çimşir, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 12 çalıştırıcıdan biri oldu. Daha önce , Özkan Sümer, , Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, , Hami Mandıralı, Şota ve Ünal Karaman hem futbol oynayıp hem de hocalık yapmıştı.
  1. 7.1.2020
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