Önce oynadı sonra yönetti
Çimşir, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 12 çalıştırıcıdan biri oldu. Daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota ve Ünal Karaman hem futbol oynayıp hem de hocalık yapmıştı.
- 7.1.2020
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Yorum
ŞİMAL YILDIZI Jody Lukoki.......alın. yeni yattara olur.
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Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu!
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Yorum
Gülhan Belhanda ve Cagne gibi hayal kırıklığı yaşatan futbolcular bir transfer ayıbıdır, yazık kulübün paralarını heba edenlere.
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Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...
Toplam 1
Yorum
adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
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