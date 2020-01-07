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07 Ocak 2020, Salı
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Avdijaj Kayseri’ye

Avdijaj Kayseri’ye

Yönetimin kiralamayı planladığı kanat oyuncusu Avdijaj için 'un devrede olduğu öğrenildi. Bordo-mavili takımın kamp kadrosuna da dahil edilmeyen Kosovalı oyuncunun transferi konusunda yönetimin de gelen teklifler karşısında kolaylık sağlayabileceği belirtildi.

Yönetimin kiralamayı planladığı kanat oyuncusu Avdijaj için 'un devrede olduğu öğrenildi. Bordo-mavili takımın kamp kadrosuna da dahil edilmeyen Kosovalı oyuncunun transferi konusunda yönetimin de gelen teklifler karşısında kolaylık sağlayabileceği belirtildi.
  1. 7.1.2020
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