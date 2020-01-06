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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Salih 15 gün dinlenecek

Salih 15 gün dinlenecek

Sezon başında Altınordu'dan edilen 'nın kamp kadrosunda yer almaması şaşırttı. Ancak bunun sebebi kısa sürede ortaya çıktı. 17 yaşındaki oyuncunun ağır geçirdiği belirlendi.

Sezon başında Altınordu'dan edilen 'nın kamp kadrosunda yer almaması şaşırttı. Ancak bunun sebebi kısa sürede ortaya çıktı. 17 yaşındaki oyuncunun ağır geçirdiği belirlendi. Doktorlar genç forvetin 15 gün dinlenmesi gerektiğini söyledi. Bu sebepten kampına götürülmedi.

  1. 6.1.2020
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