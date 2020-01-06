Salih 15 gün dinlenecek
Sezon başında Altınordu'dan transfer edilen Salih Kavrazlı'nın kamp kadrosunda yer almaması şaşırttı. Ancak bunun sebebi kısa sürede ortaya çıktı. 17 yaşındaki oyuncunun ağır gribal enfeksiyon geçirdiği belirlendi.
Sezon başında Altınordu'dan transfer edilen Salih Kavrazlı'nın kamp kadrosunda yer almaması şaşırttı. Ancak bunun sebebi kısa sürede ortaya çıktı. 17 yaşındaki oyuncunun ağır gribal enfeksiyon geçirdiği belirlendi. Doktorlar genç forvetin 15 gün dinlenmesi gerektiğini söyledi. Bu sebepten Antalya kampına götürülmedi.
- 6.1.2020
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