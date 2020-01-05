Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...
Trabzonspor'un Antalya kampına altyapıdan birçok oyuncu dahil edildi. Sezon başından bu yana sık sık A takımla çalışan Kerem Baykuş, Koray Kılınç, Muhammet Akpınar ve Cafer Tosun'un yanı sıra Kağan Moradaoğlu, Faruk Can, Safa Kınalı ve Hakan Yeşil'in de Antalya kampına getirileceği öğrenildi.
Trabzonspor'un Antalya kampı kadrosu belli oldu. Altyapıdan birçok oyuncunun dahil edildiği listede 8 isim genç yer aldı. O isimler şöyle; Kerem Baykuş, Koray Kılınç, Muhammet Akpınar ve Cafer Tosun'un yanı sıra Kağan Moradaoğlu, Faruk Can, Safa Kınalı ve Hakan Yeşil.
Bu oyuncuların performansına göre sezonun ikinci yarısında A takımda kalıp kalmayacakları netleşecek.
- 05.01.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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