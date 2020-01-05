Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
05 Ocak 2020, Pazar
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'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...

Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...

'un kampına altyapıdan birçok oyuncu dahil edildi. Sezon başından bu yana sık sık A takımla çalışan , , ve 'un yanı sıra , , ve 'in de Antalya kampına getirileceği öğrenildi.

'un kampı kadrosu belli oldu. Altyapıdan birçok oyuncunun dahil edildiği listede 8 isim genç yer aldı. O isimler şöyle; , , ve 'un yanı sıra , , ve .

Bu oyuncuların performansına göre sezonun ikinci yarısında A takımda kalıp kalmayacakları netleşecek.

Trabzonspor'un ilk yarı performansı

  1. 05.01.2020
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