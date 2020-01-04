15 dakikada bir attı
Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 3. tamamlayan Trabzonspor, attığı 35 golle de Sivasspor ile ligin en skorer takımı durumunda. Zaman dağılımı olarak da gollerini 15 dakikalık 6 dilimde atan bordo-mavililer, ilk 15 dakikada 6, 15-30 arasında 4, 30-45 arasında ise 7 kez filelerini havalandırdı. İkinci yarının ilk 15 dakikasında 5 kez sahne alan Karadeniz devi, 60-75 arasına 7 ve son 15 dakikada da 6 gol sığdırdı.
Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 3. tamamlayan Trabzonspor, attığı 35 golle de Sivasspor ile ligin en skorer takımı durumunda. Zaman dağılımı olarak da gollerini 15 dakikalık 6 dilimde atan bordo-mavililer, ilk 15 dakikada 6, 15-30 arasında 4, 30-45 arasında ise 7 kez filelerini havalandırdı. İkinci yarının ilk 15 dakikasında 5 kez sahne alan Karadeniz devi, 60-75 arasına 7 ve son 15 dakikada da 6 gol sığdırdı.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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