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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Uğurlu

Uğurlu Nwakaeme

'nin asist yaptığı maçlarda Fırtına büyük bir başarı istatistiği yakaladı. Nijeryalı yıldızın takım arkadaşlarına gol pası verdiği karşılaşmalarda Karadeniz temsilcisi 12 galibiyet aldı. Sadece 1 kez yenildi. 30 yaşındaki oyuncu son 2 sezonda atılan 93 golün yüzde 30'una direkt etki etti.

'nin asist yaptığı maçlarda Fırtına büyük bir başarı istatistiği yakaladı. Nijeryalı yıldızın takım arkadaşlarına gol pası verdiği karşılaşmalarda Karadeniz temsilcisi 12 galibiyet aldı. Sadece 1 kez yenildi. 30 yaşındaki oyuncu son 2 sezonda atılan 93 golün yüzde 30'una direkt etki etti.
  1. 28.12.2019
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