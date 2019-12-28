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28 Aralık 2019, Cumartesi
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3 hazırlık maçı

3 hazırlık maçı

4 Oçak'ta başlayacak olan devre arası kamp programı şekillenmeye başladı. Bordomavililerin burada 3 hazırlık maçı oynamayı planladığı öğrenilirken, kampın 12 Ocak'ta bitmesi bekleniyor. 'un devre arasında hazırlık maçı oynayacağı takımlardan birisi Bursaspor.

4 Oçak'ta başlayacak olan devre arası kamp programı şekillenmeye başladı. Bordomavililerin burada 3 hazırlık maçı oynamayı planladığı öğrenilirken, kampın 12 Ocak'ta bitmesi bekleniyor. 'un devre arasında hazırlık maçı oynayacağı takımlardan birisi Bursaspor.
  1. 28.12.2019
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