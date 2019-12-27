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27 Aralık 2019, Cuma
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Baba Sörloth idmanda

Baba Sörloth idmanda

Golcü futbolcu 'un babası Goran Sörloth dün antrenmanı izledi. 1993-94 sezonunda forması giyen eski futbolcu Goran Sörloth'un Mehmet tesislerini çok beğendiği öğrenildi. Sörloth, babasının futbola başlamasında ve gelişiminde çok önemli rol oynadığını vurgulamıştı.

Golcü futbolcu 'un babası Goran Sörloth dün antrenmanı izledi. 1993-94 sezonunda forması giyen eski futbolcu Goran Sörloth'un Mehmet tesislerini çok beğendiği öğrenildi. Sörloth, babasının futbola başlamasında ve gelişiminde çok önemli rol oynadığını vurgulamıştı.
  1. 27.12.2019
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