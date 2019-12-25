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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Sörloth farkı

Sörloth farkı

Fırtına'nın sezon başında renklerine kattığı Norveçli yıldız 'Kuzey ışıkları' gibi parlıyor. , 25 yaşındaki oyuncunun gol attığı 10 maçta hiç yenilmedi. 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı. 25 resmi maçta 13 gol kaydetti.

Fırtına'nın sezon başında renklerine kattığı Norveçli yıldız 'Kuzey ışıkları' gibi parlıyor. , 25 yaşındaki oyuncunun gol attığı 10 maçta hiç yenilmedi. 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı. 25 resmi maçta 13 gol kaydetti.

AÇILIŞLARI SEVİYOR

Alexander Sörloth'un 'de 10 golü var. Bunların 5'ini karşılaşmaların açılış golü olarak filelere yolladı.

  1. 25.12.2019
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