Sörloth farkı

Fırtına'nın sezon başında renklerine kattığı Norveçli yıldız Alexander Sörloth 'Kuzey ışıkları' gibi parlıyor. Trabzonspor, 25 yaşındaki oyuncunun gol attığı 10 maçta hiç yenilmedi. 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı. 25 resmi maçta 13 gol kaydetti.

AÇILIŞLARI SEVİYOR

Alexander Sörloth'un Süper Lig'de 10 golü var. Bunların 5'ini karşılaşmaların açılış golü olarak filelere yolladı.