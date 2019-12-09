Trabzonspor efsanesi Tuncay Mesçi son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor'un dün vefat eden eski futbolcusu Tuncay Mesçi'nin cenazesi İskenderpaşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Bordo-mavili takımda 1974-75 ve 1975-76 sezonlarında forma giyen Mesçi için İskenderpaşa Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Mesçi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kurul başkanları ve üyeleri, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Temsilcisi Serdar Bali, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, futbolculardan Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Cafer Tosun, eski kulüp başkanlarından Atay Aktuğ ve Salih Erdem, kulüp yönetim kurulu danışmanı Ali Kemal Denizci, eski yöneticiler ve eski futbolcular katıldı.
Mesçi, kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
- 09.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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