Trabzonspor efsanesi Tuncay Mesçi son yolculuğuna uğurlandı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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efsanesi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor efsanesi Tuncay Mesçi son yolculuğuna uğurlandı

'un dün vefat eden eski futbolcusu 'nin cenazesi 'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Bordo-mavili takımda 1974-75 ve 1975-76 sezonlarında forma giyen Mesçi için 'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Mesçi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kurul başkanları ve üyeleri, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Temsilcisi Serdar Bali, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, futbolculardan Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Cafer Tosun, eski kulüp başkanlarından ve Salih Erdem, kulüp yönetim kurulu danışmanı Denizci, eski yöneticiler ve eski futbolcular katıldı.

Mesçi, kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

  1. 09.12.2019
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