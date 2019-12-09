Trabzonspor son 9 sezonun en verimli dönemini geçiriyor
Süper Lig’de 30 puanlı lider Demir Grup Sivasspor’un 4 puan gerisinde 3’üncü sırada yer alan ve ilk yarının son 3 haftasına girilirken zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, 14’üncü haftalar itibarıyla, 33 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra en çok puan topladığı dönemi geçiriyor.
Bordo-mavililer, ayrıca, söz konusu dönemde en az mağlubiyet aldığı, en çok gol attığı ve en az gol yediği ikinci performansını da sergiliyor. Süper Lig'de bu sezon 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 26 puan toplayan Trabzonspor, 2018-19 sezonunda; 6 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyetle 22 puan, 2017-18 sezonunda; 6 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet ile 22 puan, 2016-17 sezonunda; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 18 puan, 2015-16 sezonunda; 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 20 puan, 2014-15 sezonunda; 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 22 puan, 2013-14 sezonunda; 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 23 puan, 2012-13 sezonunda; 6 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet ile 22 puan, 2011-12 sezonunda da; 5 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 21 puan topladı. Bordo-mavililer, 2010-11 sezonun ilk 14 haftasında 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 33 puan toplamıştı.
SON 9 SEZONDAKİ EN İYİ 2'İNCİ PERFORMANSI
Ligde 14'üncü haftalar itibarıyla bu sezon topladığı 26 puanla son 9 sezonun en yüksek puanına ulaşan bordo-mavililer, söz konusu 9 sezonda da en çok gol attığı ve en az gol yediği ikinci dönemi geçiriyor. Son olarak 2010-11 sezonunda attığı 32 gol ve yediği 9 gol ile bu alanda önemli bir istatistik elde eden Trabzonspor, 2011-12 sezonunda 19 gol atıp 12 gol yedi, 2012-13 sezonunda 17 gol atıp 12 gol yedi, 2013-14 sezonunda 20 gol atıp 16 gol yedi, 2014-15 sezonunda 26 gol atıp 16 gol yedi, 2015-16 sezonunda 18 gol atıp 18 gol yedi, 2016-17 sezonunda 12 gol atıp 16 gol yedi, 2017-18 sezonunda 28 gol atıp 27 gol yedi, 2018-19 sezonunda 23 gol atıp 19 gol yedi ve bu sezon ise attığı 27 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.
SÜPER LİG'DE GOLE EN ÇOK KATKI YAPAN OYUNCU SORLOTH
Süper Lig'de geride kalan 14 haftalık bölümde attığı 9 golle gol krallığı yarışında zirveye ortak olan Trabzonspor'un Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth, söz konusu periyotta 4 de asist yaparak 14 maçta 13 gole katkı sağladı. Takımının en skorer oyuncusu olan Sörloth, aynı zamanda Süper Lig'de de 14 haftalık bölümde en fazla gole katkı yapan oyuncu konumunda yer aldı. Sörloth ayrıca lig dışında bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.
- 09.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Trabzonspor son 9 sezonun en verimli dönemini geçiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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