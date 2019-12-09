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Sörloth'un istatistiği herkesi şaşırttı! Gol attığı maçlarda...
Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth attığı gollerle takımını sırtlamayı sürdürüyor. Son olarak Antalyaspor karşısında oynanan mücadelede de ağları sarsan Norveçli golcü gol krallığını da göz kırpıyor. Öte yandan Sörloth'un gol attığı maçlarda ilginç bir detay dikkat çekti.
9 Aralık 2019 Pazartesi 12:13
Güncelleme: 09.12.2019 12:20
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Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un ilk golünü atan Sörloth, gollerine devam ediyor.
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Son üç haftayı boş geçmeyen golcü oyuncu, attığı 9 golle gol krallığı yarışında da iddialı durama geldi.
Sörloth, gol krallığı yarışında, 9 gollü Malatyaspor'dan Adis Jahovic , Alanyaspor'dan Papiss Cisse ve Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ile aynı gol sayısını paylaşıyor.
SÖRLOTH ATIYOR TRABZONSPOR KAYBETMİYOR Trabzonspor, Süper Lig'de Alexander Sörloth'un gol attığı maçlarında hiç yenilmedi.
9 maçta 9 gol atan başarılı forvet, 4 tane asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 26 puanın 19'na katkı sağladı.