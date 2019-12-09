Sörloth'un istatistiği herkesi şaşırttı! Gol attığı maçlarda... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Sörloth'un istatistiği herkesi şaşırttı! Gol attığı maçlarda...

Sörloth'un istatistiği herkesi şaşırttı! Gol attığı maçlarda...

Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth attığı gollerle takımını sırtlamayı sürdürüyor. Son olarak Antalyaspor karşısında oynanan mücadelede de ağları sarsan Norveçli golcü gol krallığını da göz kırpıyor. Öte yandan Sörloth'un gol attığı maçlarda ilginç bir detay dikkat çekti.

9 Aralık 2019 Pazartesi 12:13 Güncelleme: 09.12.2019 12:20
Sörloth'un istatistiği herkesi şaşırttı! Gol attığı maçlarda...

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un ilk golünü atan Sörloth, gollerine devam ediyor.

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Sörloth'un istatistiği herkesi şaşırttı! Gol attığı maçlarda...

Son üç haftayı boş geçmeyen golcü oyuncu, attığı 9 golle gol krallığı yarışında da iddialı durama geldi.

Sörloth'un istatistiği herkesi şaşırttı! Gol attığı maçlarda...

Sörloth, gol krallığı yarışında, 9 gollü Malatyaspor'dan Adis Jahovic , Alanyaspor'dan Papiss Cisse ve Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ile aynı gol sayısını paylaşıyor.

Sörloth'un istatistiği herkesi şaşırttı! Gol attığı maçlarda...

SÖRLOTH ATIYOR TRABZONSPOR KAYBETMİYOR
Trabzonspor, Süper Lig'de Alexander Sörloth'un gol attığı maçlarında hiç yenilmedi.

Sörloth'un istatistiği herkesi şaşırttı! Gol attığı maçlarda...

9 maçta 9 gol atan başarılı forvet, 4 tane asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 26 puanın 19'na katkı sağladı.

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