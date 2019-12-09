Sörloth'un istatistiği herkesi şaşırttı! Gol attığı maçlarda...

Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth attığı gollerle takımını sırtlamayı sürdürüyor. Son olarak Antalyaspor karşısında oynanan mücadelede de ağları sarsan Norveçli golcü gol krallığını da göz kırpıyor. Öte yandan Sörloth'un gol attığı maçlarda ilginç bir detay dikkat çekti.