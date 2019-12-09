Efsane Mesçi için başsağlığı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Efsane Mesçi için başsağlığı

Efsane Mesçi için başsağlığı

Efsane Mesçi için başsağlığı

Fırtına'nın ilk şampiyonluk yaşadığı kadroda yer alan, 'nı getiren golü kaydeden yaşamını yitirdi. kulübü başsağlığı mesajı yayınladı. Cenazesi bugün 'den kaldırılacak.

Fırtına'nın ilk şampiyonluk yaşadığı kadroda yer alan, 'nı getiren golü kaydeden yaşamını yitirdi. kulübü başsağlığı mesajı yayınladı. Cenazesi bugün 'den kaldırılacak.
  1. 9.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Efsane Mesçi için başsağlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN