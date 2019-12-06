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06 Aralık 2019, Cuma
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Hedef 4'te 4

Hedef 4'te 4

Kendi efsanesinin adını taşıyan 'nda geride kalan 13 hafta sonunda lider 'un 4 puan gerisinde 4. sırada bulunan , ilk yarının bitimine kalan 4 haftada hedefini 12 puan olarak belirledi.

Kendi efsanesinin adını taşıyan 'nda geride kalan 13 hafta sonunda lider 'un 4 puan gerisinde 4. sırada bulunan , ilk yarının bitimine kalan 4 haftada hedefini 12 puan olarak belirledi. İlk olarak 'a konuk olan bordo-mavililer ardından Denizlispor'u ağırlayacak ve sonrasında deplasmanına gidecek. İlk yarının son haftasında ise 'u konuk edecek devinin hedefi bu kritik süreci kayıpsız atlatmak.
  1. 6.12.2019
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