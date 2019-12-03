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03 Aralık 2019, Salı
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Yorgun savaşçı

Yorgun savaşçı

Geçtiğimiz sezonun kahramanlarından Nwakaeme bu sezon beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Şu ana kadar oynadığı 21 maçta 4 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan 30 yaşındaki sol kanat, son haftalarda ise form düşüklüğü yaşıyor.

Geçtiğimiz sezonun kahramanlarından Nwakaeme bu sezon beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Şu ana kadar oynadığı 21 maçta 4 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan 30 yaşındaki sol kanat, son haftalarda ise form düşüklüğü yaşıyor. Nijeryalı yıldızın sürekli oynamaya bağlı olarak bir yorgunluk yaşadığını belirten teknik direktör , "Her oyuncum üst düzey katkıyı verebilmek için çalışıyor. Yorgunlukların olması gayet normal. Onları dinlendiremediğim için üzgünüm. Asla onları bu konuda yargılayamamam" diye konuştu.

  1. 3.12.2019
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