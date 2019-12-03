Yorgun savaşçı
Geçtiğimiz sezonun kahramanlarından Nwakaeme bu sezon beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Şu ana kadar oynadığı 21 maçta 4 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan 30 yaşındaki sol kanat, son haftalarda ise form düşüklüğü yaşıyor.
Geçtiğimiz sezonun kahramanlarından Nwakaeme bu sezon beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Şu ana kadar oynadığı 21 maçta 4 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan 30 yaşındaki sol kanat, son haftalarda ise form düşüklüğü yaşıyor. Nijeryalı yıldızın sürekli oynamaya bağlı olarak bir yorgunluk yaşadığını belirten teknik direktör Ünal Karaman, "Her oyuncum üst düzey katkıyı verebilmek için çalışıyor. Yorgunlukların olması gayet normal. Onları dinlendiremediğim için üzgünüm. Asla onları bu konuda yargılayamamam" diye konuştu.
- 3.12.2019
-
Pınar Karşıyaka 68-57 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
kaan neymiş basketbol diye yazılırmış karşıyaka diye okunurmuş bilmeyenlere duyurulur
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
Yorgun savaşçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.