Karaman konuşacak
Trabzon ile Getafe arasında yarın Trabzon'da oynanacak Avrupa Ligi C Grubu maçı öncesi, takımların antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu. Teknik direktör Ünal Karaman ile kaleci Erce Kardeşler bugün 16.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısını düzenleyecek. Ardından son idman yapılacak.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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