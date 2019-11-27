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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Karaman konuşacak

Karaman konuşacak

ile Getafe arasında yarın Trabzon'da oynanacak C Grubu maçı öncesi, takımların antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu. ile kaleci Erce Kardeşler bugün 16.30'da 'nde basın toplantısını düzenleyecek. Ardından son idman yapılacak.

ile Getafe arasında yarın Trabzon'da oynanacak Avrupa Ligi C Grubu maçı öncesi, takımların antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu. ile kaleci Erce Kardeşler bugün 16.30'da 'nde basın toplantısını düzenleyecek. Ardından son idman yapılacak.
  1. 27.11.2019
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