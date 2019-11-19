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19 Kasım 2019, Salı
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Hüseyin’e net mesaj

Hüseyin’e net mesaj

 Takımı 'ye götüren bir gözünün 'in üzerinde olduğunu söyledi.

Takımı 'ye götüren bir gözünün 'in üzerinde olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı "Çok yetenekli çocuklar var. Hüseyin de onlardan biri. Çok iyi oyuncu. Sayı fazlalığı nedeniyle onu kullanamadık ancak mutlaka Hüseyin'e de şans gelecektir" dedi.
  1. 19.11.2019
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