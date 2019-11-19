Hüseyin’e net mesaj
Milli Takımı EURO 2020'ye götüren teknik direktör Şenol Güneş bir gözünün Hüseyin Türkmen'in üzerinde olduğunu söyledi.
Milli Takımı EURO 2020'ye götüren teknik direktör Şenol Güneş bir gözünün Hüseyin Türkmen'in üzerinde olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı "Çok yetenekli çocuklar var. Hüseyin de onlardan biri. Çok iyi oyuncu. Sayı fazlalığı nedeniyle onu kullanamadık ancak mutlaka Hüseyin'e de şans gelecektir" dedi.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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