Toroğlu: VAR'dan karar değişirse sicilinize işler dediniz mi? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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Toroğlu: VAR'dan karar değişirse sicilinize işler dediniz mi?

Toroğlu: VAR'dan karar değişirse sicilinize işler dediniz mi?

Usta yorumcumuz Toroğlu, A SPOR ekranlarından yaptığı açıklamayla üyesi Sarvan ve Çimen’e bu soruyu yöneltti. Sosa ve ’un pozisyonlarında neden ‘ısrarla’ VAR’a gidilmediğini sorguladı.

Trabzonspor'un Göztepe'ye kaybettiği mücadeleye Jerome'un 'nın ayağına arkadan basması ve 'un ceza sahasında düşürülmesi damga vurdu. Fırtına, Sosa'nın pozisyonunda kırmızı kart beklerken, Sörloth'un indirilmesinde ise penaltı istedi. Ancak hakem iki pozisyonu da es geçti. VAR'ın başındaki de 'izlemesi yönünde tavsiye' vermedi.

FOTOMAÇ yazarı , A SPOR'da gündemi değişterecek açıklamalar yaptı. VAR'ın kritik pozisyonlarda çağırmamasında üyeleri ve 'in sözlerinin etkili olduğunu söyledi. İşte Toroğlu'nun o ifadeleri:

"Zekeriya kardeşim (-MHK Başkanı) sana bir şey söyleyeyim mi. Ben senin iyi işler yapacağına inanıyorum. Düzgün adamsın. Bu camia adamı kayığa bindirir götürür. Oğuz Sarvan (MHK Başkan vekili) ve Ünsal Çimen (MHK 4. Bölge sorumlusu) Kulüpler Birliği toplantısına gidip VAR'a giderseniz ve VAR'da karar değişirse bu hakemin siciline işlenir. Yani puanınız düşer, size ceza veririz. Bunu dediniz mi demediniz mi? Kendinize gelin. Ben sizi iyi tanıyorum. Eyyamdan uzaklaşın. Zekeriya bunlara güvenme. İpleri al eline. Bu tip hakemleri tutma Zekeriya Alp. Fırat Aydınus'u, Koray Gençerler'i tutma"

GÜZEL TEZGAH VAR

Erman Toroğlu, 'de bu sezon organize işler olduğunu da söyledi. Usta yorumcu "Fatih (Terim) maçta bir kez çizgiye bastı hemen sarı kartı çıkardılar. Rizespor hocası 10 kere bastı hocam. Güzel tezgah var. Çok net. Ben bu Fırat Aydınus'a, Koray Gençerler'e de şüpheyle bakıyorum. Sakat bakıyorum. Göstere göstere bazı şeyleri yapmayın" ifadelerini kullandı.

  1. 4.11.2019
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