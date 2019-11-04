Toroğlu: VAR'dan karar değişirse sicilinize işler dediniz mi?

Trabzonspor'un Göztepe'ye kaybettiği mücadeleye Jerome'un Jose Sosa'nın ayağına arkadan basması ve Sörloth'un ceza sahasında düşürülmesi damga vurdu. Fırtına, Sosa'nın pozisyonunda kırmızı kart beklerken, Sörloth'un indirilmesinde ise penaltı istedi. Ancak hakem Fırat Aydınus iki pozisyonu da es geçti. VAR'ın başındaki Koray Gençerler de 'izlemesi yönünde tavsiye' vermedi.

FOTOMAÇ yazarı Erman Toroğlu, A SPOR'da gündemi değişterecek açıklamalar yaptı. VAR'ın kritik pozisyonlarda çağırmamasında MHK üyeleri Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen'in sözlerinin etkili olduğunu söyledi. İşte Toroğlu'nun o ifadeleri:

"Zekeriya kardeşim (Zekeriya Alp-MHK Başkanı) sana bir şey söyleyeyim mi. Ben senin iyi işler yapacağına inanıyorum. Düzgün adamsın. Bu camia adamı kayığa bindirir götürür. Oğuz Sarvan (MHK Başkan vekili) ve Ünsal Çimen (MHK 4. Bölge sorumlusu) Kulüpler Birliği toplantısına gidip VAR'a giderseniz ve VAR'da karar değişirse bu hakemin siciline işlenir. Yani puanınız düşer, size ceza veririz. Bunu dediniz mi demediniz mi? Kendinize gelin. Ben sizi iyi tanıyorum. Eyyamdan uzaklaşın. Zekeriya bunlara güvenme. İpleri al eline. Bu tip hakemleri tutma Zekeriya Alp. Fırat Aydınus'u, Koray Gençerler'i tutma"

GÜZEL TEZGAH VAR

Erman Toroğlu, Süper Lig'de bu sezon organize işler olduğunu da söyledi. Usta yorumcu "Fatih (Terim) maçta bir kez çizgiye bastı hemen sarı kartı çıkardılar. Rizespor hocası 10 kere bastı hocam. Güzel tezgah var. Çok net. Ben bu Fırat Aydınus'a, Koray Gençerler'e de şüpheyle bakıyorum. Sakat bakıyorum. Göstere göstere bazı şeyleri yapmayın" ifadelerini kullandı.