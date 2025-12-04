Galatasaray’dan Ismail Jakobs’a özel uyarı! Sakatlıklar ve gece hayatı endişe yarattı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sakatlık sorunlarıyla boğuşan ve son haftalarda kritik maçları kaçıran Ismail Jakobs için Galatasaray yönetimi devreye girdi. Senegalli oyuncuya hem sağlık durumu hem de özel hayatıyla ilgili özel bir uyarı yapıldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 08:52
Galatasaray'da son dönemde yaşanan sakatlık krizi teknik heyetin elini kolunu bağlamaya devam ediyor. Takımda sık sık sakatlanan isimlerin başında gelen Ismail Jakobs'un durumu ise sarı-kırmızılı cephenin sabrını zorluyor.

Sağlık kurulunun yaz transfer döneminde "riskli" raporu verdiği Senegalli sol bek, bu süreçte bir de özel hayatıyla gündeme geldi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Türk kız arkadaşından ayrılan ve gece hayatında sıkça görüntülendiği öne sürülen Jakobs'un bu davranışları kulüp içinde rahatsızlık yarattı. Özellikle sağlık açısından kritik bir dönemde olması nedeniyle oyuncuya özel bir uyarı yapıldığı belirtildi.

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Jakobs, Galatasaray formasını giydiği 40 maçta sahada yer aldı. Bu süreçte toplam 133 gün takımdan uzak kalan oyuncu, sakatlıkları sebebiyle tam 31 maç kaçırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise maçında yaşadığı sakatlık sonrası Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Jakobs'un, bu hafta oynanacak Samsunspor karşılaşmasına da yetişmesi beklenmiyor. Teknik ekip ve sağlık heyeti, Senegalli oyuncuyu dev turnuvadaki kritik Monaco müsabakasına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

