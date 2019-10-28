Akyazı’dan çıkış yok

Bordo-mavili camia bugün oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesini çok kritik görüyor. Karadeniz temsilcisi, İstanbul'dan 3 puan ve olası liderlikle dönerse ardından oynayacağı 4 maçın 3'ü Şenol Güneş Stadı'nda. Fırtına rakiplere dar ettiği sahasında çıktığı son 9 maçın 8'ini kazandı, 1'inde berabere kaldı. Trabzonspor, Başakşehir engelini aşarsa sırasıyla Göztepe ve Alanyaspor'u konuk edecek. Ardından Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan bordo-mavililer, 13. haftada ise Galatasaray'ı ağırlayacak. Fırtına bugün liderlik koltuğuna oturup, bu rahatlayan fikstürde tahtını korumanın peşinde. Trabzonspor camiası bugünkü Başakşehir maçında liderliği alabilirse nispeten kolay hale gelen fikstürde zirvede kalmanın hesabını yapıyor.