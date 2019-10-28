Akyazı’dan çıkış yok
Trabzonspor, Başakşehir virajını sorunsuz dönerse sonraki 4 maçının 3’ü Akyazı’da Şenol Güneş Stadı’nda olacak. Bordo-mavililer evinde oynadığı son 9 maçın 8’ini kazandı.
Bordo-mavili camia bugün oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesini çok kritik görüyor. Karadeniz temsilcisi, İstanbul'dan 3 puan ve olası liderlikle dönerse ardından oynayacağı 4 maçın 3'ü Şenol Güneş Stadı'nda. Fırtına rakiplere dar ettiği sahasında çıktığı son 9 maçın 8'ini kazandı, 1'inde berabere kaldı. Trabzonspor, Başakşehir engelini aşarsa sırasıyla Göztepe ve Alanyaspor'u konuk edecek. Ardından Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan bordo-mavililer, 13. haftada ise Galatasaray'ı ağırlayacak. Fırtına bugün liderlik koltuğuna oturup, bu rahatlayan fikstürde tahtını korumanın peşinde. Trabzonspor camiası bugünkü Başakşehir maçında liderliği alabilirse nispeten kolay hale gelen fikstürde zirvede kalmanın hesabını yapıyor.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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