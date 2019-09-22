Sturridge göreve

Trabzonspor'da yeni transfer Daniel Sturridge'ye ilk onbir yolu göründü... UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe ile oynadıkları maçta pozisyona girmekte zorlanmaları Ünal Karaman'ı harekete geçirdi. İspanya'daki karşılaşmanın ardından kadroda revizyona gidebileceğinin sinyallerini veren bordo-mavili çalıştırıcının verdiği şansları kullanamayan Donis Avdijaj'ı yedek kulübesine yollayacağı öğrenildi. Bu oyuncunun yerine ise Daniel Sturridge'nin ilk onbire monte edileceği belirtiliyor.

OYNATARAK KAZANACAK

Karaman'ın son 6 maçta 1 gol atabilen Alexander Sörloth'u sağ kanada çekip, forvette Sturridge'ye görev vermeyi planladığı ifade edildi. Getafe maçında oyuna girdikten sonra istekli gözüken Sturridge, yakaladığı net bir fırsatı ise kullanamamıştı. Tecrübeli oyuncunun hala fizik olarak tam hazır olmadığı ancak Karaman'ın yıldız isme daha fazla süre verip, bu süreci hızlandırmak istediği kaydedildi. Orta sahada da Doğan'ın yerine Abdülkadir Parmak'ın oynaması bekleniyor.