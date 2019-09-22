Sturridge göreve
İngiliz yıldız, Sivas'ta ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Gol sıkıntısına çözüm arayan Karaman, Daniel Sturridge'yi forvete monte edecek. Sörloth'un ise Avdijaj'ın yerine kanatta oynaması gündemde.
Trabzonspor'da yeni transfer Daniel Sturridge'ye ilk onbir yolu göründü... UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe ile oynadıkları maçta pozisyona girmekte zorlanmaları Ünal Karaman'ı harekete geçirdi. İspanya'daki karşılaşmanın ardından kadroda revizyona gidebileceğinin sinyallerini veren bordo-mavili çalıştırıcının verdiği şansları kullanamayan Donis Avdijaj'ı yedek kulübesine yollayacağı öğrenildi. Bu oyuncunun yerine ise Daniel Sturridge'nin ilk onbire monte edileceği belirtiliyor.
OYNATARAK KAZANACAK
Karaman'ın son 6 maçta 1 gol atabilen Alexander Sörloth'u sağ kanada çekip, forvette Sturridge'ye görev vermeyi planladığı ifade edildi. Getafe maçında oyuna girdikten sonra istekli gözüken Sturridge, yakaladığı net bir fırsatı ise kullanamamıştı. Tecrübeli oyuncunun hala fizik olarak tam hazır olmadığı ancak Karaman'ın yıldız isme daha fazla süre verip, bu süreci hızlandırmak istediği kaydedildi. Orta sahada da Doğan'ın yerine Abdülkadir Parmak'ın oynaması bekleniyor.
- 22.9.2019
-
Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!
Toplam 1
Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
-
Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
OF 61 TS
-
MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
Sturridge göreve haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.