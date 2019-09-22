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22 Eylül 2019, Pazar
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Sturridge göreve

Sturridge göreve

İngiliz yıldız, Sivas'ta ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Gol sıkıntısına çözüm arayan Karaman, 'yi forvete monte edecek. Sörloth'un ise Avdijaj'ın yerine kanatta oynaması gündemde.

'da yeni transfer 'ye ilk onbir yolu göründü... Avrupa Ligi'nde Getafe ile oynadıkları maçta pozisyona girmekte zorlanmaları 'ı harekete geçirdi. İspanya'daki karşılaşmanın ardından kadroda revizyona gidebileceğinin sinyallerini veren bordo-mavili çalıştırıcının verdiği şansları kullanamayan Donis Avdijaj'ı yedek kulübesine yollayacağı öğrenildi. Bu oyuncunun yerine ise Daniel Sturridge'nin ilk onbire monte edileceği belirtiliyor.

OYNATARAK KAZANACAK

Karaman'ın son 6 maçta 1 gol atabilen Alexander Sörloth'u sağ kanada çekip, forvette Sturridge'ye görev vermeyi planladığı ifade edildi. Getafe maçında oyuna girdikten sonra istekli gözüken Sturridge, yakaladığı net bir fırsatı ise kullanamamıştı. Tecrübeli oyuncunun hala fizik olarak tam hazır olmadığı ancak Karaman'ın yıldız isme daha fazla süre verip, bu süreci hızlandırmak istediği kaydedildi. Orta sahada da Doğan'ın yerine Abdülkadir Parmak'ın oynaması bekleniyor.

  1. 22.9.2019
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