Trabzonspor-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun rövanş heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Trabzonspor bu turda sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR-SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Trabzonspor'un 2-2'nin rövanşında Medical Park Stadı'nda Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk edeceği beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Maçı Danirmarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ VERİLDİ

Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag'ı ağırlayacak Trabzonspor, karşılaşma öncesi rakip kulüp yetkilileri için dostluk yemeği organize etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen yemeğin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından UEFA Delegesi Alojz Supraha'ya adının yazılı olduğu forma, Sparta Prag Yönetim Kuruluna ise yöresel hediyeler takdim edildi.

UEFA'DA 79. MAÇ

Trabzonspor, Sparta Prag ile oynayacağı maçla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 79. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 78 maçın 31'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 26 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 108 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 104 gol gördü.

4 YIL SONRA SAHASINDA İLK MAÇ

Trabzonspor, 4 yıl aradan sonra sahasında Avrupa kupası maçına çıkacak. Evinde en son 6 Ağustos 2015'te Makedonya'nın Rabotnicki takımını konuk eden bordo-mavililer, bu kez Sparta Prag'ı ağırlayacak. Yeni stadı Medical Park'ta ilk Avrupa kupası maçını oynayacak Karadeniz ekibi, böylece bin 470 gün sonra kendi evinde Avrupa heyecanı yaşayacak.