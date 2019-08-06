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06 Ağustos 2019, Salı
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'yı açıkladı

Lille Yusuf Yazıcı'yı açıkladı

Fransız ekibi , forması giyen 'yı 5 yıllığına renklerine bağladığını resmen duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından , forması giyen genç futbolcu 'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme yazısında, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edilirken, milli yıldızın kariyer geçmişine dair uzun bir metin hazırlandı. Yusuf Yazıcı'nın yetenekleri sayesinde henüz 20 yaşında A Milli Takım formasını sırtına geçirdiğine dikkat çekildi.

Fransız kulübünün bu transfer için Trabzonspor'a 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir oyuncu vereceği ifade ediliyor.

  1. 06.08.2019
  2. Güncelleme: 06.08.2019 10:46
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