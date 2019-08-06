Lille Yusuf Yazıcı'yı açıkladı
Fransız ekibi Lille, Trabzonspor forması giyen Yusuf Yazıcı'yı 5 yıllığına renklerine bağladığını resmen duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, Trabzonspor forması giyen genç futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme yazısında, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edilirken, milli yıldızın kariyer geçmişine dair uzun bir metin hazırlandı. Yusuf Yazıcı'nın yetenekleri sayesinde henüz 20 yaşında A Milli Takım formasını sırtına geçirdiğine dikkat çekildi.
Fransız kulübünün bu transfer için Trabzonspor'a 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir oyuncu vereceği ifade ediliyor.
- 06.08.2019
- Güncelleme: 06.08.2019 10:46
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Lille Yusuf Yazıcı'yı açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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