Lille Yusuf Yazıcı'yı açıkladı

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, Trabzonspor forması giyen genç futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme yazısında, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edilirken, milli yıldızın kariyer geçmişine dair uzun bir metin hazırlandı. Yusuf Yazıcı'nın yetenekleri sayesinde henüz 20 yaşında A Milli Takım formasını sırtına geçirdiğine dikkat çekildi.

Fransız kulübünün bu transfer için Trabzonspor'a 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir oyuncu vereceği ifade ediliyor.