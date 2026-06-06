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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızı Kante'den Mbappe'ye olay hareket! Herkes bunu konuşuyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Kante'den Mbappe'ye olay hareket! Herkes bunu konuşuyor

Son dakika spor haberi: 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Fildişi Sahil,'ne 2-1 mağlup olan Fransa'da Fenerbahçeli yıldız N'Golo Kante ile Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin sahaya çıkış tünelindeki görüntüsü büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 10:24
Fenerbahçe'nin yıldızı Kante'den Mbappe'ye olay hareket! Herkes bunu konuşuyor

2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Fransa ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Kante'den Mbappe'ye olay hareket! Herkes bunu konuşuyor

Fildişi Sahili, rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Kante'den Mbappe'ye olay hareket! Herkes bunu konuşuyor

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri Guela Doue ve Amad Diallo kaydetti. Fransızların tek golüyse Rayan Cherki'den geldi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Kante'den Mbappe'ye olay hareket! Herkes bunu konuşuyor

Mücadelenin en çok konuşulan anıysa Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu N'Golo Kante'nin Kylian Mbappe'ye tavrı oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Kante'den Mbappe'ye olay hareket! Herkes bunu konuşuyor

MBAPPE'NİN ELİNİ SIKMADI

Kante, mücadele öncesi ilk 11'de yer alan tüm arkadaşlarının elini sıkarken, Mbappe'yi pas geçti.

Fenerbahçe'nin yıldızı Kante'den Mbappe'ye olay hareket! Herkes bunu konuşuyor

Geçtiğimiz nisan ayında Kolombiya ile oynanan maçta sonradan oyuna giren Kylian Mbappe, N'Golo Kante'den kaptanlık pazubandını istemiş ve bu hareketi nedeniyle tepki toplamıştı.

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