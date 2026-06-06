Fenerbahçe'nin yıldızı Kante'den Mbappe'ye olay hareket! Herkes bunu konuşuyor
Son dakika spor haberi: 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Fildişi Sahil,'ne 2-1 mağlup olan Fransa'da Fenerbahçeli yıldız N'Golo Kante ile Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin sahaya çıkış tünelindeki görüntüsü büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 10:24
Mücadelenin en çok konuşulan anıysa Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu N'Golo Kante'nin Kylian Mbappe'ye tavrı oldu.
MBAPPE'NİN ELİNİ SIKMADI
Kante, mücadele öncesi ilk 11'de yer alan tüm arkadaşlarının elini sıkarken, Mbappe'yi pas geçti.
Geçtiğimiz nisan ayında Kolombiya ile oynanan maçta sonradan oyuna giren Kylian Mbappe, N'Golo Kante'den kaptanlık pazubandını istemiş ve bu hareketi nedeniyle tepki toplamıştı.
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